Понимают ли кошки человеческий язык?

Домашний кот. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые коты понимают, что человек подразумевает, когда указывает на предмет. Указание — это уникальный человеческий референтный сигнал. Например, младенцы развивают способность понимать указательные жесты в возрасте от девяти до 12 месяцев.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Ученые обнаружили, что целый ряд домашних животных, включая коз, свиней, лошадей и, особенно собак, могут следовать указательным сигналам человека. Однако, несмотря на то, что кошки являются одними из многочисленных домашних животных на планете, относительно мало исследований посвящено изучению таких социально-когнитивных способностей у кошек.

Это одна из причин, почему Клаудия Вашер из Университета Англии Раскина взялась за этот вопрос в новом исследовании, опубликованном в журнале "Сравнительная психология" (Journal of Comparative Psychology).

Кошка в домашней обстановке. Фото: Pexels

"Это исследование появилось благодаря тому, что ко мне обратилась студентка Маргарет Мезес и сказала, что хотела бы протестовать кошек. Я была абсолютно за, потому что коты — интересный и малоизученный вид животных", — рассказала Клаудия Вашер.

Вашер и Массе решили повторить и расширить исследование, проведенное почти 20 лет назад, показавшее, что коты могут подражать указательным жестам человека.

Чтобы найти испытуемых, Масес тщательно оценила пригодность примерно 200 котов-спасителей, удерживаемых вместе в приюте в Литве. Среди этих кошек она работала над тем, чтобы определить тех, кто готов к изоляции в комнате для тестирования с незнакомцем.

Из 200 кошек в приюте Вашер и Мезес отобрали девять кошек, прошедших тестирование.

Почему так мало котов?

"Одна из проблем заключалась в том, что многие коты не были заинтересованы ни в тесте, ни в изоляции в комнате, ни в том, чего хотел от них этот странный человек. В подобных когнитивных тестах важно, чтобы испытуемые знали, какой вопрос им задают, и были мотивированы участвовать в эксперименте", — рассказала Клаудия Вашер.

Исследование над котами. Фото: Pexels

Раскрытие когнитивных способностей кошек

Тем подвергавшимся тестированию котам Мезес давала две чашки, каждая из которых содержала небольшое количество пищи. Она тестировала кошек в двух условиях: в одном случае она указывала прямо на одну из чашек, а в другом — указывала на одну из чашек поперек тела.

"В целом, результаты показали, что коты способны подражать указательным жестам человека. Как группа, уровень успеваемости кошек составлял около 75 процентов, и они выполняли задания значительно лучше, независимо от того, указывали они прямо или через тело. Хотя это исследование повторяет и расширяет результаты предыдущего исследования, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы, лежащие в основе этого поведения. Например, локальное усиление стимула – это форма социального обучения, когда внимание наблюдателя привлекается к определенному месту или объекту благодаря активности демонстратора", – говорится в сообщении.

Умный кот. Фото: Pexels

Подобные исследования также интересны с эволюционной точки зрения. Ни домашние кошки, ни их предки не используют указательные жесты для общения. Отнял ли процесс одомашнивания социально-когнитивные способности, позволяющие современным котам лучше общаться с людьми, пока этот вопрос остается открытым.

По словам Вашера, это исследование также дополняет растущее количество литературы, свидетельствующее о том, что виды, обычно не считающиеся высокосоциальными, все еще могут быть способны овладевать социально-когнитивными задачами. Хотя кошки обычно не живут в огромных социально развитых группах, социализация с людьми может дать им шанс проявить свои социально-когнитивные способности.

Кот играет. Фото: Pexels

Наконец, Вашер надеется, что подобные исследования помогут владельцам кошек лучше понять поведение и познание животных, которыми они заботятся.

"Долгое время в науке когнитивные способности других видов недооценивали. Я думаю, что лучшее понимание того, как думают и чувствуют другие животные, создает среду, в которой люди будут осторожнее с ними", — резюмировала ученая.

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