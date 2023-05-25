Как отличить гея от гетеросексуального мужчины

Человек, держащий микрофон. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Предыдущие исследования установили, что люди чаще всего могут определить, является ли мужчина геем или гетеросексуалом только по его голосу. Эта способность идентифицировать геев по голосу получила название "гей-радар" — то есть своеобразный радар для выявления гомосексуальности.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Причина, почему голоса геев, как правило, отличаются от голосов гетеросексуальных мужчин, обсуждается широко. Поскольку мы знаем, что сексуальная ориентация обусловлена тем, как формировался мозг во время внутриутробного развития, возможно, что эти мозговые отличия также приводят к вокальным паттернам и поведенческим манерам, которые типичны для мужчин с нетрадиционной ориентацией.

"Другие психологи, утверждают, что "гей-голос" является результатом социальной учебы. Взаимодействуя с гей-сообществом, мужчины перенимают манеру говорить и действовать, которая сигнализирует об их принадлежности к группе. В конце концов, мы все учимся подстраивать свою манеру говорить и вести себя соответственно к стандартам разных групп, к которым относимся", — говорится в сообщении.

Мужчины в разноцветных флагах. Фото: Freepik

Независимо от того, является ли гей-голосом от природы или от воспитания, гей-мужчинам больше не нужно скрывать свою идентичность. Это потому, что общество стало гораздо более открытым к гомосексуальности за последние несколько десятилетий, особенно на Западе.

Бисексуальность

Однако, как отмечают австралийский психолог Джеймс Морандини и его коллеги, это не касается бисексуальных мужчин. Большинство из нас преодолели гомофобию, на которой нас воспитывали, но перешли к бинарному мышлению. То есть ты или натурал, или гей.

"В феномене, известном как "бисексуальное истирание", мужчины, которых привлекают и мужчины, и женщины, по сути, невидимы в культуре, которая навешивает ярлыки гетеросексуалов или геев на всех. Более того, бисексуальные мужчины не только сталкиваются с дискриминацией со стороны гетеросексуального сообщества, но и подвергаются остракизму со стороны гей-сообщества. Хотя это особенно касается бисексуальных мужчин, западное общество по иронии судьбы более толерантно к женщинам, которых привлекают оба пола", — отметили ученые.

Человек в очках. Фото: Freepik

Исследователи обычно считают, что бисексуальные мужчины находятся на полпути между гетеросексуалами и геями. И есть даже некоторые доказательства поддержки этого утверждения. К примеру, бисексуальные мужчины, как правило, проявляют больше женских интересов, чем гетеросексуалы, но меньше, чем геи.

Это наблюдение натолкнуло Морандини и его коллег на мысль, что голоса бисексуальных мужчин могут иметь характеристики на полпути между голосами гетеросексуалов и геев. А если это так, то вполне возможно, что люди могут определять бисексуальность мужчины по его голосу с большей вероятностью, чем случайность, так же, как они это делают для гетеросексуальных мужчин и геев. Исследователи назвали эту предполагаемую способность "бидар".

В поисках "Бидара"

Для этого исследования Морандини и его коллеги сначала набрали 20 гетеросексуальных, 20 гомосексуальных и 20 бисексуальных мужчин через социальные сети. Голос каждого мужчины был записан, когда он декламировал первые две строчки австралийского национального гимна. Затем исследователи набрали 76 студентов из Университета Сиднея для участия в исследовании. Участие ограничивалось теми, кто признал себя гетеросексуалом, чтобы избежать возможности того, что некоторые из них могут быть слишком хорошо знакомы с манерами геев или бисексуалов.

Человек в костюме. Фото: Freepik

Участники оценивали голоса по трем шкалам:

Первая шкала — женственность-маскулинность, которая варьировалась от 0 для "женственного" до 100 для "мужественного";

Вторая шкала – восприятие сексуальной ориентации. Ответы были 1 для геев, 2 для бисексуалов и 3 для гетеросексуалов;

В третьей шкале респонденты также оценивали свою сексуальную ориентацию, но на этот раз по 9-балльной шкале, где 1 означал "меня привлекают мужчины", 5 — "меня привлекают мужчины и женщины в равной степени", а 9 — "меня привлекают исключительно мужчины". Хотя широкая общественность склонна думать о сексуальной ориентации категорически, некоторые исследования показывают, что она существует посредством континуума. Другими словами, люди могут быть бисексуальными в разной степени.

Результаты подтвердили предварительные исследования в том, что эти участники также смогли отличить геев от гетеросексуалов на уровне выше случайности. Однако вопреки гипотезе они не смогли идентифицировать бисексуальных мужчин.

Неожиданные результаты

Хотя исследователям не удалось найти подтверждения своей гипотезы, они получили два интересных результата:

Бисексуальные мужчины считались наиболее привлекательными исключительно для женщин. Несмотря на предыдущие исследования, которые предполагали, что бисексуальные мужчины находятся где-то между гетеросексуалами и геями по разным показателям маскулинности и феминности, респонденты этого исследования считали, что бисексуальных мужчин больше привлекают женщины, чем гетеросексуальных мужчин.

Бисексуальные мужчины были оценены как наиболее мужественные. К удивлению исследователей, респонденты сказали, что бисексуальные мужчины звучат более мужественно, чем даже гетеросексуальные мужчины.

Исследователи допустили возможные причины таких выводов. Одна из них состоит в том, что бисексуальные мужчины вели себя гипермаскулинно, чтобы избежать распознавания их бисексуальности. Как уже отмечалось, бисексуальные мужчины сталкиваются с дискриминацией как со стороны гетеросексуальной, так и гей-сообщества.

Человек в кожаной куртке. Фото: Freepik

Однако Морандини и его коллеги также отмечают, что другие исследования обнаружили, что бисексуальные мужчины имеют выше среднего уровня сексуального влечения. Они также имеют более высокие показатели по показателю социально-сексуальности, который указывает на открытость к многочисленным сексуальным партнерам и кратковременным сексуальным контактам.

В конце концов моногамия сейчас является общественной нормой как для гетеросексуальных мужчин, так и для геев. Но если вы бисексуал и живете в соответствии со своей сексуальной ориентацией, то у вас обязательно будет несколько сексуальных партнеров.

Настоящий вывод этого исследования состоит в том, что мы должны отказаться от категорического мышления по поводу сексуальной ориентации. Даже вклинение третьей категории "бисексуалов" между "гетеросексуалами" и "геями" не достаточно. Существуют разные способы быть бисексуалом, от "преимущественно геем" до "преимущественно гетеросексуалом", с "одинаково привлекательным для мужчин и женщин" посередине.

Кроме того, другие исследования показывают, что существуют разные способы быть геем, как для мужчин, так и для женщин. Некоторые геи ведут себя более стереотипно женственно, что, вероятно, и фиксируется "гей-радаром". А другие ведут себя очень по-мужски, и, возможно, именно поэтому "гей-радар" срабатывает с большей вероятностью, но далек от совершенства. То же разделение на маскулинное и феминное касается и женщин с нетрадиционной ориентацией.

В конце концов даже одного континуума от геев до гетеросексуалов может быть недостаточно для полного определения человеческой сексуальности. Это связано с тем, что гендерная идентичность также оказывает влияние на то, как выражается сексуальная ориентация.

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