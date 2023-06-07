Чи шкідливі цукрозамінники

Вчені повідомили про штучний підсолоджувач, який може руйнувати ДНК
Вчені повідомили про те, що штучний підсолоджувач, який використовується в газованих напоях та жувальній гумці, може руйнувати ДНК клітини. Це може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям.
Про це повідомив Science Alert.
"Штучний підсолоджувач сукралоза (відомий як Splenda) широко використовується у таких продуктах, як дієтична газована вода та жувальна гумка. Згідно з новим дослідженням, вона також здатна пошкоджувати матеріал ДНК всередині наших клітин", — йдеться в повідомленні.
Оскільки ДНК містить генетичний код, який контролює ріст і функціонування нашого організму, це серйозна проблема, яка може призвести до численних проблем зі здоров'ям.
Занепокоєння дослідників настільки значне, що вони закликають агенції зі стандартизації харчових продуктів переглянути безпечність та регуляторний статус замінника цукру.
Технічний термін для позначення того, що руйнує ДНК, — генотоксичний, і в дослідженні розглядається саме сукралоза-6-ацетат: ця хімічна сполука утворюється, коли сукралоза потрапляє в організм і метаболізується в ньому, як показало дослідження 2018 року на щурах.
"Для порівняння, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів встановило поріг токсичності для всіх генотоксичних речовин на рівні 0,15 мікрограма на людину в день. Наша робота показує, що сліди сукралози-6-ацетату в одному щоденному напої, підсолодженому сукралозою, перевищують цей поріг. І це навіть не враховуючи кількість сукралоза-6-ацетату, що утворюється у вигляді метаболітів після споживання сукралози", — прокоментувала біомедична інженерка Сьюзан Шиффман з Університету штату Північна Кароліна.
Іншими словами, сукралоза-6-ацетат вже присутній у цих напоях ще до того, як вони потрапляють в організм, але ще більше його виробляється в нашому шлунку. Сукралоза фактично виготовляється з модифікованої версії сукралоза-6-ацетату, який синтезується з цукру сахарози.
"У дослідженні вчені провели низку лабораторних тестів на клітинах крові людини та тканинах стінок кишечника, щоб побачити реакцію на сукралозу та сукралозо-6-ацетатну сполуку. Також було проведено дослідження генетичної активності клітин кишківника з використанням стандартних процедур аналізу для виявлення пошкоджень ДНК", — йдеться в повідомленні.
Тести підтвердили генотоксичні та кластогенні механізми (розриви ланцюгів ДНК), а також збільшення експресії генів, які пов'язані із запаленням, окислювальним стресом та раком.
"Більше того, слизова оболонка кишківника також була пошкоджена. Ми виявили, що обидві хімічні речовини сахароза і сукралоза-6-ацетат спричиняють "дірявий кишечник. По суті, вони роблять стінки кишківника більш проникними. Хімічні речовини пошкоджують "щільні з'єднання", або інтерфейси, де клітини стінки кишечника з'єднуються одна з одною", — додала Сьюзан Шиффман.
Негерметичність кишківника означає, що частково перетравлена їжа і токсини можуть просочуватися в кров. Цей стан може бути викликаний багатьма способами і може мати подальший вплив на різні частини тіла.
Дослідники нового дослідження попереджають, що люди повинні припинити приймати сукралозу і споживати все, що її містить. Раніше цей підсолоджувач був дозволений регуляторними органами на основі досліджень, які показали, що він проходить через організм у незмінному вигляді — висновки, які тепер спростовуються останніми дослідженнями.
Раніше ми писали, що вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння.