Чи шкідливі цукрозамінники

Вчені роблять досліди. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчені повідомили про те, що штучний підсолоджувач, який використовується в газованих напоях та жувальній гумці, може руйнувати ДНК клітини. Це може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям.

Про це повідомив Science Alert.

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"Штучний підсолоджувач сукралоза (відомий як Splenda) широко використовується у таких продуктах, як дієтична газована вода та жувальна гумка. Згідно з новим дослідженням, вона також здатна пошкоджувати матеріал ДНК всередині наших клітин", — йдеться в повідомленні.

Оскільки ДНК містить генетичний код, який контролює ріст і функціонування нашого організму, це серйозна проблема, яка може призвести до численних проблем зі здоров'ям.

Жувальна гумка. Фото: Freepik

Занепокоєння дослідників настільки значне, що вони закликають агенції зі стандартизації харчових продуктів переглянути безпечність та регуляторний статус замінника цукру.

Технічний термін для позначення того, що руйнує ДНК, — генотоксичний, і в дослідженні розглядається саме сукралоза-6-ацетат: ця хімічна сполука утворюється, коли сукралоза потрапляє в організм і метаболізується в ньому, як показало дослідження 2018 року на щурах.

Газовані напої. Фото: Freepik

"Для порівняння, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів встановило поріг токсичності для всіх генотоксичних речовин на рівні 0,15 мікрограма на людину в день. Наша робота показує, що сліди сукралози-6-ацетату в одному щоденному напої, підсолодженому сукралозою, перевищують цей поріг. І це навіть не враховуючи кількість сукралоза-6-ацетату, що утворюється у вигляді метаболітів після споживання сукралози", — прокоментувала біомедична інженерка Сьюзан Шиффман з Університету штату Північна Кароліна.

Іншими словами, сукралоза-6-ацетат вже присутній у цих напоях ще до того, як вони потрапляють в організм, але ще більше його виробляється в нашому шлунку. Сукралоза фактично виготовляється з модифікованої версії сукралоза-6-ацетату, який синтезується з цукру сахарози.

"У дослідженні вчені провели низку лабораторних тестів на клітинах крові людини та тканинах стінок кишечника, щоб побачити реакцію на сукралозу та сукралозо-6-ацетатну сполуку. Також було проведено дослідження генетичної активності клітин кишківника з використанням стандартних процедур аналізу для виявлення пошкоджень ДНК", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація ДНК. Фото: Freepik

Тести підтвердили генотоксичні та кластогенні механізми (розриви ланцюгів ДНК), а також збільшення експресії генів, які пов'язані із запаленням, окислювальним стресом та раком.

"Більше того, слизова оболонка кишківника також була пошкоджена. Ми виявили, що обидві хімічні речовини сахароза і сукралоза-6-ацетат спричиняють "дірявий кишечник. По суті, вони роблять стінки кишківника більш проникними. Хімічні речовини пошкоджують "щільні з'єднання", або інтерфейси, де клітини стінки кишечника з'єднуються одна з одною", — додала Сьюзан Шиффман.

Негерметичність кишківника означає, що частково перетравлена їжа і токсини можуть просочуватися в кров. Цей стан може бути викликаний багатьма способами і може мати подальший вплив на різні частини тіла.

Дослідники нового дослідження попереджають, що люди повинні припинити приймати сукралозу і споживати все, що її містить. Раніше цей підсолоджувач був дозволений регуляторними органами на основі досліджень, які показали, що він проходить через організм у незмінному вигляді — висновки, які тепер спростовуються останніми дослідженнями.

Раніше ми писали, що вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння.