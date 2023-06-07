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Ученые сообщили об искусственном подсластителе, который может разрушать ДНК

7 июня 2023 06:04
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вредны ли сахарозаменители
Ученые делают опыты. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Ученые сообщили о том, что искусственный подсластитель, используемый в газированных напитках и жевательной резинке, может разрушать ДНК клетки. Это может привести ко многим проблемам со здоровьем.

Об этом сообщил Science Alert.

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"Искусственный подсластитель сукралоза (известный как Splenda) широко используется в таких продуктах, как диетическая газировка и жевательная резинка. Согласно новому исследованию, она также способна повреждать материал ДНК внутри наших клеток",  говорится в сообщении.

Поскольку ДНК содержит генетический код, контролирующий рост и функционирование нашего организма, это серьезная проблема, которая может привести к многочисленным проблемам со здоровьем.

жевателька
Жевательная резинка. Фото: Freepik

Беспокойство исследователей настолько значительно, что они призывают агентства по стандартизации пищевых продуктов пересмотреть безопасность и регуляторный статус заменителя сахара.

Технический термин для обозначения разрушающего ДНК — генотоксический, и в исследовании рассматривается именно сукралоза-6-ацетат: это химическое соединение образуется, когда сукралоза попадает в организм и метаболизируется в нем, как показало исследование 2018 года на крысах.

газировка
Газированные напитки. Фото: Freepik

Для сравнения, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило порог токсичности для всех генотоксических веществ на уровне 0,15 микрограмма на человека в день. Наша работа показывает, что следы сукралозы-6-ацетата в одном ежедневном напитке, подслащенном сукралозой, превышают этот порог. "И это даже без учета количества сукралоза-6-ацетата, образующегося в виде метаболитов после потребления сукралозы", — прокомментировала биомедицинский инженер Сьюзан Шиффман из Университета штата Северная Каролина.

Другими словами, сукралоза-6-ацетат уже находится в этих напитках еще до того, как они попадают в организм, но еще больше его делается в нашем желудке. Сукралоза фактически производится из модифицированной версии сукралоза-6-ацетата, который синтезируется из сахарозы.

"В исследовании ученые провели ряд лабораторных тестов на клетках крови человека и тканях стенок кишечника, чтобы увидеть реакцию на сукралозу и сукралозо-6-ацетатное соединение. Также было проведено исследование генетической активности клеток кишечника с использованием стандартных процедур анализа для выявления повреждений ДНК", — говорится в сообщении.

ДНК
Иллюстрация ДНК. Фото: Freepik

Тесты подтвердили генотоксические и кластогенные механизмы (разрывы цепей ДНК), а также увеличение экспрессии генов, связанных с воспалением, окислительным стрессом и раком.

"Более того, слизистая кишечника также была повреждена. Мы обнаружили, что оба химических вещества сахароза и сукралоза-6-ацетат вызывают "дырявый кишечник. В сущности, они делают стенки кишечника более проницаемыми. Химические вещества повреждают "плотные соединения", или интерфейсы, где клетки стенки кишечника соединяются друг с другом", — добавила Сьюзан Шиффман.

Негерметичность кишечника означает, что частично переваренная пища и токсины могут проникать в кровь. Это состояние может быть вызвано многими способами и может оказать дальнейшее влияние на различные части тела.

Исследователи нового исследования предупреждают, что люди должны прекратить прием сукралозы и потреблять все, что ее содержит. Ранее этот подсластитель был разрешен регуляторными органами на основе исследований, которые показали, что он проходит через организм в неизменном виде – выводы, которые теперь опровергаются последними исследованиями.

Ранее мы писали, что ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение.

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