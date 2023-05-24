Які психічні розлади бувають

Психічні розлади. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Більшість людей знайомі з такими психічними розладами, як шизофренія та біполярний розлад, але деякі стани настільки рідкісні, що багато психіатрів не стикаються з жодним випадком у своєму професійному житті.

Про це повідомив ScienceAlert.

Читайте також:

Психіатри розповіли про п'ять найрідкісніших і найдивніших синдромів, відомих психіатрії.

1. Синдром Фреголі

Синдром Фреголі — це коли хтось вірить, що різні люди — це насправді одна й та сама людина, яка просто змінює свою зовнішність. Люди з цим синдромом часто відчувають себе переслідуваними тими, кого вони вважають переодягненими.

Розлад названий на честь Леопольдо Фреголі, італійського театрального актора, який був відомий своєю дивовижною здатністю швидко змінювати зовнішність під час виступів на сцені.

Психічний стан. Фото: Freepik

"Синдром Фреголі зазвичай виникає разом з іншими психічними розладами, такими як біполярний розлад, шизофренія та обсесивно-компульсивний розлад. Він також може бути спричинений черепно-мозковою травмою та застосуванням препарату леводопа для лікування хвороби Паркінсона", — повідомили психіатри.

Огляд 2018 року показав, що з моменту першого опису цього стану було зафіксовано менше 50 випадків у всьому світі. Однак нещодавнє дослідження за 2020 рік повідомило про частоту виникнення 1,1 відсотка серед пацієнтів після інсульту, тобто, безумовно, більше ніж 50 випадків, але все ще дуже рідкісних.

Лікування синдрому Фраголі не відоме, але лікування антипсихотичними препаратами може зменшити симптоми.

2. Синдром Котара

Синдром Котара, також відомий як "синдром ходячого трупа", — це коли люди мають маревне переконання, що вони мертві та не існують. Інші вважають, що у них відсутні частини тіла.

Синдром названий на честь французького невролога 19-го століття Жюля Котара, який вперше описав цей стан у 1882 році.

Ілюстрація зомбі. Фото: Freepik

"Шизофренія, депресія та біполярний розлад є факторами ризику синдрому Котара. Однак повідомлялося, що він також є рідкісним побічним ефектом противірусного препарату ацикловір", — повідомив директор Міжнародного дослідницького підрозділу з вивчення ігрової залежності та професор поведінкової залежності в Університеті Ноттінгем Трент Марк Гріффітс.

Вважається, що синдром виникає через порушення зв'язку між ділянками мозку, які розпізнають обличчя, і ділянками, які пов'язують емоційний зміст з таким розпізнаванням.

3. Синдром "чужої" руки

Синдром чужої руки — один з найдивніших неврологічних розладів. Це коли рука людини, здається, має власний розум і діє автономно, і коли людина відчуває, що її рука не належить їй.

Вперше цей синдром був виявлений у 1908 році, але не був чітко визначений до початку 1970-х років. Термін "синдром чужої руки" був запропонований Джозефом Богеном, американським нейрофізіологом, щоб описати цікаву норовливу поведінку, яка іноді спостерігається під час відновлення після певних видів хірургічних операцій на мозку.

Рука окремо від людини. Фото: Harrison Fornasier.

"Люди з синдромом чужої руки зазвичай мають розлади сенсорної обробки і відмежовують себе від дій своєї руки. Дослідження показують, що люди з синдромом часто персоніфікують чужу руку і можуть вважати, що нею володіє якийсь інший дух або інопланетна форма життя", — додали психіатри.

Причинами синдрому є деменція, інсульти, пріонна хвороба (смертельне захворювання мозку), пухлини і судоми. Випадки синдрому чужої руки також були зареєстровані серед пацієнтів, які перенесли операцію з розділення лівої і правої півкуль мозку для лікування важкої форми епілепсії.

Синдром зустрічається дуже рідко. Огляд 2013 року виявив лише 150 випадків у медичних журналах.

4. Синдром Екбома

Синдром Екбома — це тактильна галюцинація, при якій люди вважають, що вони заражені паразитами — часто вони відчувають їх як комах, що повзають під шкірою.

Синдром названий на честь Карла Екбома, шведського невролога, який вперше описав цей стан наприкінці 1930-х років.

Людина відчуває страх. Фото: Freepik

Точна кількість людей, які страждають на цей синдром, невідома, але одне дослідження повідомило про близько 20 нових випадків на рік у великій американській клініці.

Згідно з мета-аналізом 1223 випадків Екбома, синдром частіше зустрічається серед жінок (дві третини жінок, одна третина чоловіків), а також у людей старше 40 років. Симптоми зазвичай тривали три-чотири роки.

5. Синдром "Аліси в країні чудес"

Синдром Аліси в Країні чудес, також відомий як синдром Тодда, означає, що у людини спотворюється відчуття образу тіла, зору, слуху, дотику і простору/часу.

Ілюстрація "Аліси в країни чудес". Фото: Pexels

"Люди з таким станом зазвичай відчувають, що об'єкти менші, ніж вони є насправді, а люди здаються більшими, ніж вони є. Або навпаки: предмети здаються меншими, ніж вони є насправді. Або навпаки: об'єкти сприймаються більшими, ніж вони є, а люди здаються меншими. Ці відчуття можуть супроводжуватися почуттям параної", — йдеться в повідомленні.

Мало відомо про те, наскільки поширений цей розлад. Найчастіше на нього страждають діти та люди, які страждають на мігрень. До того ж люди з таким станом можуть відчувати страх і паніку, тому успішне лікування часто включає в себе відпочинок і розслаблення.

У більшості випадків це відносно короткочасний стан. В останньому огляді, присвяченому синдрому Аліси в Країні чудес, повідомляється, що майже половина всіх хворих успішно лікується.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.