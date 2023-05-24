Какие психические расстройства бывают

Психические расстройства. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Большинство людей знакомы с такими психическими расстройствами, как шизофрения и биполярное расстройство, но некоторые состояния настолько редки, что многие психиатры не сталкиваются ни с каким случаем в своей профессиональной жизни.

Об этом сообщил ScienceAlert.

Читайте также:

Психиатры рассказали о пяти самых редких и странных синдромах, известных психиатрии.

1. Синдром Фреголи

Синдром Фреголи — это когда кто-то верит, что разные люди — это на самом деле один и тот же человек, просто меняющий свою внешность. Люди с этим синдромом часто чувствуют себя преследуемыми теми, кого они считают переодетыми.

Расстройство названо в честь Леопольдо Фреголи, итальянского театрального актера, который был известен своей удивительной способностью быстро менять внешность во время выступлений на сцене.

Психическое состояние. Фото: Freepik

"Синдром Фреголи обычно возникает вместе с другими психическими расстройствами, такими как биполярное расстройство, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство. Оно также может быть вызвано черепно-мозговой травмой и применением препарата леводопа для лечения болезни Паркинсона", — сообщили психиатры.

Обзор 2018 показал, что с момента первого описания этого состояния было зафиксировано менее 50 случаев во всем мире. Однако недавнее исследование за 2020 год сообщило о частоте возникновения 1,1 процента среди пациентов после инсульта, то есть, безусловно, более 50 случаев, но все еще очень редких.

Лечение синдрома Фраголи не известно, но лечение антипсихотическими препаратами может снизить симптомы.

2. Синдром Котара

Синдром Котара, также известный как "синдром ходячего трупа", — это когда люди уверены, что они мертвы и не существуют. Остальные считают, что у них отсутствуют части тела.

Синдром назван в честь французского невролога 19 века Жюля Котара, впервые описавшего это состояние в 1882 году.

Иллюстрация зомби. Фото: Freepik

"Шизофрения, депрессия и биполярное расстройство являются факторами риска синдрома Котара. Однако сообщалось, что он также является редким побочным эффектом противовирусного препарата ацикловир", — сообщил директор Международного исследовательского подразделения по изучению игровой зависимости и профессор поведенческой зависимости в Университете Ноттингем Трент Марк Гринт.

Считается, что синдром возникает из-за нарушения связи между распознающими лицами участками мозга и участками, которые связывают эмоциональное содержание с таким распознаванием.

3. Синдром "чужой" руки

Синдром чужой руки — одно из самых странных неврологических расстройств. Это когда рука человека, кажется, имеет собственный разум и действует автономно, и когда человек чувствует, что его рука не принадлежит ему.

В первый раз этот синдром был выявлен в 1908 году, но не был верно определен до начала 1970-х годов. Термин "синдром чужой руки" был предложен Джозефом Богеном, американским нейрофизиологом, чтобы описать интересное своенравное поведение, которое иногда наблюдается во время восстановления после определенных видов хирургических операций на мозге.

Рука отдельно от человека. Фото: Harrison Fornasier.

"Люди с синдромом чужой руки обычно имеют расстройства сенсорной обработки и отграничивают себя от действий своей руки. Исследования показывают, что люди с синдромом часто олицетворяют чужую руку и могут считать, что ею обладает какой-то другой дух или инопланетная форма жизни", — добавили психиатры.

Причинами синдрома являются деменция, инсульты, прионная болезнь (смертельное заболевание мозга), опухоли и судороги. Случаи синдрома чужой руки также были зарегистрированы среди пациентов, перенесших операцию по разделению левого и правого полушарий мозга для лечения тяжелой формы эпилепсии.

Синдром встречается очень редко. Обзор 2013 выявил лишь 150 случаев в медицинских журналах.

4. Синдром Экбома

Синдром Экбома – это тактильная галлюцинация, при которой люди считают, что они заражены паразитами – часто они чувствуют их как ползающих под кожей насекомых.

Синдром назван в честь Карла Экбома, шведского невролога, впервые описавшего это состояние в конце 1930-х годов.

Человек испытывает страх. Фото: Freepik

Точное количество людей, страдающих этим синдромом, неизвестно, но одно исследование сообщило о около 20 новых случаях в год в крупной американской клинике.

Согласно мета-анализу 1223 случаев Экбома, синдром чаще встречается среди женщин (две трети женщин, одна треть мужчин), а также у людей старше 40 лет. Симптомы обычно продолжались три-четыре года.

5. Синдром "Алисы в стране чудес"

Синдром Алисы в Стране чудес, также известный как синдром Тодда, означает, что у человека искажается чувство образа тела, зрения, слуха, осязания и пространства/времени.

Иллюстрация "Алисы в страны чудес". Фото: Pexels

"Люди с таким состоянием обычно чувствуют, что объекты меньше, чем они есть на самом деле, а люди кажутся больше, чем они есть. Или наоборот: предметы кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Или наоборот: объекты воспринимаются больше, чем они есть. они есть, а люди кажутся меньше. Эти ощущения могут сопровождаться чувством паранойи", — говорится в сообщении.

Мало известно о том, насколько распространено это расстройство. Чаще всего им страдают дети и люди, страдающие мигренью. К тому же люди с таким состоянием могут испытывать страх и панику, поэтому успешное лечение часто включает в себя отдых и расслабление.

В большинстве случаев это относительно кратковременное состояние. В последнем обзоре, посвященном синдрому Алисы в Стране чудес, сообщается, что почти половина всех больных успешно лечится.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.