Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Уролог розповів про операцію збільшення статевого органа: вражаючі факти arrow

Уролог розповів про операцію збільшення статевого органа: вражаючі факти

15 червня 2023 10:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як називається операція з подовження статевого члена чоловіка
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Лікар андролог розповів про те, як проводиться операція зі збільшення статевого члена чоловіка. Проте в цього метода є нюанси, які можуть не принести очікуваних результатів. 

Про це повідомив уролог-андролог Сейдалі Халілов.

Читайте також:

"Операція називається лігаментотомія, сьогодні на операційному столі ми продовжили статевий прутень пацієнту на 3 см, від того, що в нього був. Ще буде тривати період реабілітації та використання екстендеру та закріплення цього результату. Операція триває біля години, анестезія може бути загальна або регіональна, і після операції наступного дня ми відпускаємо пацієнта", — повідомив лікар. 

мужчина
Зображення чоловіка. Фото: Freepik

Які є методи подовження статевого члена 

Уролог також додав, що на сьогодні це єдиний метод подовження статевого прутня, який має результат, всі інші методи результату не мають. 

врачи
Консультація лікаря. Фото: Freepik

"Так, саме +13 а інколи +23см і більше планують пацієнти додати до своєї довжини статевого прутня. Але якщо бути реалістами приблизно що можемо отримати це +1, +2, +3 см або 0. Це спроба змінити довжину, і треба розуміти — все це може не мати результата", — додав лікар. 

Від чого залежить результат:

  • анатомічні особливості;
  • операція;
  • правильне післяопераційне використання екстендера.
врачи
Лікар готується до огляду. Фото: Freepik

Що таке лігаментотомія

Лігаментотомія — операція зі збільшення статевого члена чоловіка, через перетин зв'язки пеніса. Зв'язка, що підтримує, йде в глиб таза і прикріплюється до кісток таза, може бути досить довгою.

Раніше ми писали, що мастурбація може захищати від інфекцій, нове дослідження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB