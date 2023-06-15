Як називається операція з подовження статевого члена чоловіка

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Лікар андролог розповів про те, як проводиться операція зі збільшення статевого члена чоловіка. Проте в цього метода є нюанси, які можуть не принести очікуваних результатів.

Про це повідомив уролог-андролог Сейдалі Халілов.

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"Операція називається лігаментотомія, сьогодні на операційному столі ми продовжили статевий прутень пацієнту на 3 см, від того, що в нього був. Ще буде тривати період реабілітації та використання екстендеру та закріплення цього результату. Операція триває біля години, анестезія може бути загальна або регіональна, і після операції наступного дня ми відпускаємо пацієнта", — повідомив лікар.

Зображення чоловіка. Фото: Freepik

Які є методи подовження статевого члена

Уролог також додав, що на сьогодні це єдиний метод подовження статевого прутня, який має результат, всі інші методи результату не мають.

Консультація лікаря. Фото: Freepik

"Так, саме +13 а інколи +23см і більше планують пацієнти додати до своєї довжини статевого прутня. Але якщо бути реалістами приблизно що можемо отримати це +1, +2, +3 см або 0. Це спроба змінити довжину, і треба розуміти — все це може не мати результата", — додав лікар.

Від чого залежить результат:

анатомічні особливості;

операція;

правильне післяопераційне використання екстендера.

Лікар готується до огляду. Фото: Freepik

Що таке лігаментотомія

Лігаментотомія — операція зі збільшення статевого члена чоловіка, через перетин зв'язки пеніса. Зв'язка, що підтримує, йде в глиб таза і прикріплюється до кісток таза, може бути досить довгою.

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