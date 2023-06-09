Чи корисна мастурбація для здоров'я

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Згідно з новим дослідженням, мастурбація може допомогти захиститися від інфекцій, що передаються статевим шляхом, промиваючи статеві шляхи, принаймні у приматів-самців.

Про це повідомив Science Alert.

Читайте також:

"Ми виявили, що мастурбація є давньою рисою приматів", — пояснила антрополог Матильда Бріндл з Університетського коледжу Лондона та її колеги у своєму дослідженні, в якому вони зібрали найбільшу в історії базу даних записів про випадки мастурбації у 105 видів приматів.

Чоловік тримає телефон. Фото: Freepik

Вже відомо, що мастурбація широко поширена серед ссавців та інших тварин, таких як птахи. Хоча деякі примати відомі своїми звичками до самомастурбації — бонобо (карликове шимпанзе) використовують взаємну мастурбацію як частину свого соціального репертуару, а макаки були спіймані на гарячому з секс-іграшками — інші види виявляються менш схильними до цього.

"Оскільки приклади мастурбації можна знайти по всьому еволюційному дереву приматів, погладжування власних ерогенних зон, ймовірно, є давньою розвагою, яка передалася всім групам приматів від раннього спільного предка", — йдеться в повідомленні.

Але коли тарсієри розміром з тенісний м'яч пішли іншим шляхом еволюції, ніж мавпи, мастурбація стала більш поширеною серед одних видів, ніж серед інших, пояснюють Бріндл та його команда.

Шимпанзе бонобо. Фото: Freepik

Те, що дослідники виявили закономірність, а не випадковість, підтверджує ідею про те, що мастурбація — це щось більше, ніж просто забавний, випадковий побічний ефект сексу. Задоволення, безумовно, має свої переваги: воно дає людям вагому причину для спарювання і продовження роду.

Але те, що мастурбація зберігається у багатьох видів, свідчить про те, що самозадоволення може також мати певну мету саме по собі.

Вчені проаналізували записи спостережень у наукових публікаціях та відповіді приматологів і власників зоопарків, в яких брали участь як самці, так і самки, як дикі, так і утримувані в неволі примати. Вони виявили, що мастурбація частіше зустрічається у самців тих видів, самки яких спаровуються з кількома самцями.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Мастурбація також часто зникала в системах спарювання з одним самцем, але майже ніколи не зникала в системах спарювання з кількома самцями", — пояснили дослідники.

Це свідчить про те, що мастурбація може якимось чином збільшувати шанси на запліднення в конкурентних сексуальних сценаріях. Хоча як саме — поки що незрозуміло, одна з теорій припускає, що вона може покращувати якість еякуляту, витісняючи спершу "несвіжі" сперматозоїди.

"Але команда також знайшла "переконливі докази коеволюції між мастурбацією і виникненням патогенів у чоловіків", що вказує на вторинну теорію, яка пояснює поширеність мастурбації — вимивання мікроорганізмів, що спричиняють захворювання, зі статевих шляхів", — йдеться в повідомленні.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Мастурбація також більш поширена серед самців великих видів приматів, які не можуть дотягнутися до орального догляду за своїми геніталіями.

"Мастурбація втрачалася з дуже високою швидкістю, коли патогени були відсутні, але майже ніколи, коли вони були присутні", — зазначив Бріндл та його колеги у своїй статті.

Вони припускають, що вивчення часу початку мастурбації може виявити, які з цих тенденцій визначають вибір мастурбації в межах кожного виду.

Зображення дівчини. Фото: Freepik

Якщо мастурбація найчастіше відбувається перед сексом, це означає, що вона покращує чоловічу фертильність, тоді як після сексу може свідчити про профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом. Дослідження 2010 року, проведене на африканських бабаках, які займалися мастурбацією після сексу, дійшло схожого висновку.

"Важливо відзначити, що в нашому наборі даних набагато менше повідомлень про мастурбацію у самок приматів. Частково це пов'язано з тим, що жіноче збудження і мастурбація можуть бути менш помітними, ніж у самців, але також відображає більший дефіцит інформації про жіночу сексуальну поведінку і морфологію в біологічних науках", — повідомив Бріндл.

Жодна з цих тенденцій не спостерігалася в даних про мастурбацію самок приматів.

"Навіть якщо для тих з нас, хто не має пеніса, немає жодних переваг, участь у ménage à moi має багато вивчених переваг для здоров'я людини. Розваги наодинці можуть допомогти зі сном, полегшити біль, підвищити самооцінку та забезпечити інші переваги для здоров'я", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що науковці розповіли секрети, як правильне дихання може покращити секс та загальне самопочуття.