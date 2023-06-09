Полезна ли мастурбация для здоровья

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Согласно новому исследованию, мастурбация может помочь защититься от инфекций, передающихся половым путем, промывая половые пути, по крайней мере, у приматов-самцов.

Об этом сообщил Science Alert.

Читайте также:

"Мы обнаружили, что мастурбация является древней чертой приматов", — объяснила антрополог Матильда Бриндл из Университетского колледжа Лондона и ее коллеги в своем исследовании, в котором они собрали крупнейшую в истории базу данных записей о случаях мастурбации у 105 видов приматов.

Человек, держащий телефон. Фото: Freepik

Уже известно, что мастурбация широко распространена среди млекопитающих и других животных, таких как птицы. Хотя некоторые приматы известны своими привычками к самомастурбации — бонобо (карликовое шимпанзе) используют взаимную мастурбацию как часть своего социального репертуара, а макаки были пойманы с секс-игрушками — другие виды оказываются менее склонными к этому.

"Поскольку примеры мастурбации можно найти по всему эволюционному дереву приматов, поглаживание собственных эрогенных зон, вероятно, является давним развлечением, которое передалось всем группам приматов от раннего общего предка", — говорится в сообщении.

Но когда тарсиеры размером с теннисный мяч пошли по другому пути эволюции, чем обезьяны, и мастурбация стала более распространенной среди одних видов, чем среди других, объясняют Бриндл и его команда.

Бонобо шимпанзе. Фото: Freepik

То, что исследователи проявили закономерность, а не случайность, подтверждает идею о том, что мастурбация – это нечто большее, чем просто забавный, случайный побочный эффект секса. Удовольствие, безусловно, имеет свои преимущества: оно дает людям вескую причину для спаривания и продолжения рода.

Но то, что мастурбация сохраняется у многих видов, свидетельствует о том, что самоудовлетворение может также преследовать определенную цель само по себе.

Ученые проанализировали записи наблюдений в научных публикациях и ответы приматологов и владельцев зоопарков, в которых участвовали как самцы, так и самки, как дикие, так и содержащиеся в неволе приматы. Они нашли, что мастурбация почаще встречается у самцов тех видов, самки которых спариваются с несколькими самцами.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Мастурбация также часто исчезала в системах спаривания с одним самцом, но почти никогда не исчезала в системах спаривания с несколькими самцами", — объяснили исследователи.

Это свидетельствует о том, что мастурбация может каким-то образом увеличивать шансы оплодотворения в конкурентных сексуальных сценариях. Хотя как именно, пока неясно, одна из теорий предполагает, что она может улучшать качество эякулята, вытесняя сначала "несвежие" сперматозоиды.

"Но команда также нашла "убедительные доказательства коэволюции между мастурбацией и возникновением патогенов у мужчин", что указывает на вторичную теорию, объясняющую распространенность мастурбации — вымывания микроорганизмов, вызывающих заболевание, из половых путей", — говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Мастурбация также более распространена среди самцов крупных видов приматов, которые не могут дотянуться до орального ухода за своими гениталиями.

"Мастурбация терялась с очень высокой скоростью, когда патогены отсутствовали, но почти никогда, когда они присутствовали", — отметил Бриндл и его коллеги в своей статье.

Они предполагают, что исследование времени начала мастурбации может найти, какие из этих тенденций определяют выбор мастурбации в пределах каждого вида.

Изображение девушки. Фото: Freepik

Если мастурбация чаще всего происходит перед сексом, это означает, что она улучшает мужскую фертильность, тогда как после секса может свидетельствовать о профилактике передаваемых половым путем инфекций. Исследование 2010 года, проведенное на африканских сурках, занимавшихся мастурбацией после секса, пришло к подобному выводу.

Важно отметить, что в нашем наборе данных гораздо меньше сообщений о мастурбации у самок приматов. Отчасти это связано с тем, что женское возбуждение и мастурбация могут быть менее заметными, чем у самцов, но также отражает больший дефицит информации о женском сексуальном поведении. и морфологию в биологических науках", — сообщил Бриндл.

Ни одна из этих тенденций не наблюдалась в данных о мастурбации самок приматов.

"Даже если для тех из нас, кто не имеет пениса, нет никаких преимуществ, участие в ménage à moi имеет много изученных преимуществ для здоровья человека. Развлечения в одиночку могут помочь со сном, облегчить боль, повысить самооценку и обеспечить другие преимущества для здоровья", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ученые рассказали секреты, как правильное дыхание может улучшить секс и самочувствие.