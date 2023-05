Як покращити чоловіче здоров'я

Чоловік на свіжому повітрі. Фото: Freepik

Еректильна дисфункція — це складна проблема, з якою час від часу стикаються багато людей. Проте, якщо ви відчуваєте її все частіше, причина може бути глибшою, наприклад, високий кров'яний тиск, серцеві ускладнення, депресія, сильний стрес, низький рівень тестостерону, прийом ліків, алкоголізм або діабет.

Важливо виявити цю основну проблему якомога швидше. Але тим часом експерти кажуть, що є певні зміни в харчуванні, які допоможуть покращити ерекцію та додати трохи більше бадьорості.

"Харчування, включаючи не тільки те, що ми їмо, але й те, що ми п'ємо, відіграє важливу роль, коли мова йде про сексуальне здоров'я. Пеніс стає ерегованим, коли збудження призводить до вивільнення оксиду азоту, який потім викликає розширення кровоносних судин у статевому члені. Більше крові надходить до пеніса, що призводить до розширення тканин і ерекції. Запалення, яке може виникнути внаслідок вживання певних продуктів і напоїв, може прискорити руйнування оксиду азоту і сприяти виникненню та підтримці ерекції", — сказала докториня медичних наук, співзасновниця Prime Institute і сертифікована урологиня з Південної Флориди, що спеціалізується на чоловічому сексуальному і гормональному здоров'ї, а також на реконструкції статевих органів Емі Перлман.

Найкращі напої для підвищення ерекції

Вода

Коли справа доходить до пиття, давайте почнемо з основ. Щоб покращити своє сексуальне здоров'я, а також здоров'я всього організму, перш за все, потрібно переконатися, що ви п'єте достатню кількість води щодня.

"Вода має вирішальне значення для загального здоров'я, включаючи сексуальну функцію, а постійна гідратація сприяє належному кровотоку, який необхідний для досягнення і підтримки ерекції", — сказала Емі Перлман.

Кавуновий сік

"Якщо вичавити сік з кавуна, ви отримаєте рідину, яка містить цитрулін — амінокислоту, яка може допомогти поліпшити приплив крові до багатьох частин тіла, включаючи пеніс, що в певних випадках може допомогти людям досягти ерекції", — додала магістриня медицини, дипломований дієтолог і автор книг "Підживлення чоловічої фертильності" Лорен Манакер.

Невелике дослідження, опубліковане в журналі Urology, показало, що прийом цитруліну допоміг 12 з 24 учасників з легкою еректильною дисфункцією покращити ерекцію до рівня "нормальної еректильної функції" протягом 1 місяця.

Кава

Чашка або дві кави можуть розбудити не лише ваш мозок.

За словами Манакер, споживання кофеїну пов'язане зі зниженням ймовірності розвитку еректильної дисфункції, і ці ефекти, схоже, стосуються тих, хто має надмірну вагу або ожиріння, і найкраще відчувають себе при вживанні еквівалента приблизно двох-трьох чашок кави.

Томатний сік

Такі продукти, як устриці та шоколад, зазвичай вважаються афродизіаками, що покращують настрій, але ніхто не каже про помідори, особливо про томатний сік. І хоча помідори не вважаються продуктом-афродизіаком, вони містять рослинні сполуки, які можуть допомогти вам довше стояти.

Помідори містять високий рівень лікопіну — каротиноїду, який відповідає за їхнє насичене червоне забарвлення. Але багато хто не усвідомлює, що лікопін може відігравати більшу роль у вашому сексуальному житті, ніж ви думаєте.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Andrology, у людей з низьким вмістом лікопіну в раціоні був виявлений підвищений ризик еректильної дисфункції.

Смузі

Користь смузі залежить від того, що ви додаєте в нього, тому, щоб зробити ідеальний напій, сприятливий для чоловічого здоров'я, ви можете наповнити його антиоксидантами та вітамінами.

Доведено, що напої з високим вмістом антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, покращують еректильну функцію, запобігаючи пошкодженню клітин, які виробляють оксид азоту. Вітамін С міститься у фруктах, таких як апельсини та полуниця, а вітамін Е — в рослинних оліях, горіхах, насінні, фруктах і овочах, таких як манго та авокадо. Тож з цих поживних інгредієнтів ви можете приготувати освіжаючий смузі.

Буряковий сік

Інтенсивний землистий смак бурякового соку підходить не всім, але якщо ви не проти цього напою, ви можете насолоджуватися його дивовижними перевагами для ерекції.

"Нітрати, що містяться в буряковому соку, можуть покращувати кровообіг і посилювати еректильну функцію", — сказала докториня медичних наук, зареєстрована дієтологиня і медичний оглядач PsycheMag Кетрін Гомес.

