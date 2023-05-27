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П'ять продуктів, що підвищують лібідо: поради терапевтки

27 травня 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Через що знижується лібідо
Червона квітка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Зниження лібідо відбувається тоді, коли в організмі знижується рівень статевих гормонів. У їхньому формуванні беруть участь вітаміни та мікроелементи, тому важливо знати, в яких продуктах вони містяться найбільше.

Про це повідомила лікарка, терапевтка Діана Жуковська.

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Що таке лібідо

Лібідо — одне з основних понять психоаналізу, розроблених Зигмунд Фрейдом для опису різноманітних проявів сексуальності. Воно позначає якусь специфічну енергію, що у основі статевого потягу.

Бутон Рози. Фото: Freepik

"Оскільки його зниження лібідо - клінічно важлива скарга, яка говорить про недостатність статевих гормонів. І для того, щоб підняти лібідо  важливо дати субстрат, з якого ці статеві гормони утворюються, а також мікроелементи (вітаміни В і С, вітамін А і Е , цинк, селен, залізо), які беруть участь у їхній продукції", — повідомила лікарка.

Насамперед важливо почати збагачувати свій раціон продуктами, багатими на ці речовини.

Що це за продукти

Тварини — основні джерела корисного холестерину, який є субстратом для утворення статевих гормонів, а також джерела вітаміну В3 і В12 (які є тільки в тваринній їжі).

Червоне м'ясо. Фото: Freepik
  • червоне м'ясо та печінка (особливо яловича)
  • жирна риба
  • домашня птиця
  • яйця
  • непастеризоване молоко та молочні продукти
  • молюски

Рослинні продукти, які містять необхідні вітаміни, що беруть участь в утворенні статевих гормонів: В9, вітаміну А та Е, В6 та вітаміну С.

Мідія на тарілку. Фото: Freepik

Морква, шпинат, броколі, авокадо; базилік сушений; вакаме водорості, всі зернові крупи, помідори, білокачанна та цвітна капуста, оливкова олія, олія волоського горіха, мигдаль, волоські горіхи та фундук.

Морква та шпинат. Фото: Freepik

Продукти, що містить важливі мінерали для лібідо.

Селен

Джерела: Бразильські горіхи, Риба та морепродукти, Цільнозерновий хліб, Сир, Яйця

Цинк

Джерела: велика кількість у яловичині, печінці, морських продуктах (устриці, молюски, оселедець), пшеничних зародках, рисових висівках, моркві, гороху, цибулі, шпинаті та горіхах.

Залізо

Джерела: велика кількість у молюсках, субпродуктах та у червоному м'ясі. Менше в шпинаті, бобові, гарбузове насіння, кіноа, броколі.

Раніше ми писали, що генетик повідомив, що у пізніх батьків з'являються розумніші діти.

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