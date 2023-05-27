Через що знижується лібідо

П'ять продуктів, що підвищують лібідо: поради терапевтки
Зниження лібідо відбувається тоді, коли в організмі знижується рівень статевих гормонів. У їхньому формуванні беруть участь вітаміни та мікроелементи, тому важливо знати, в яких продуктах вони містяться найбільше.
Про це повідомила лікарка, терапевтка Діана Жуковська.
Що таке лібідо
Лібідо — одне з основних понять психоаналізу, розроблених Зигмунд Фрейдом для опису різноманітних проявів сексуальності. Воно позначає якусь специфічну енергію, що у основі статевого потягу.
"Оскільки його зниження лібідо - клінічно важлива скарга, яка говорить про недостатність статевих гормонів. І для того, щоб підняти лібідо — важливо дати субстрат, з якого ці статеві гормони утворюються, а також мікроелементи (вітаміни В і С, вітамін А і Е , цинк, селен, залізо), які беруть участь у їхній продукції", — повідомила лікарка.
Насамперед важливо почати збагачувати свій раціон продуктами, багатими на ці речовини.
Що це за продукти
Тварини — основні джерела корисного холестерину, який є субстратом для утворення статевих гормонів, а також джерела вітаміну В3 і В12 (які є тільки в тваринній їжі).
- червоне м'ясо та печінка (особливо яловича)
- жирна риба
- домашня птиця
- яйця
- непастеризоване молоко та молочні продукти
- молюски
Рослинні продукти, які містять необхідні вітаміни, що беруть участь в утворенні статевих гормонів: В9, вітаміну А та Е, В6 та вітаміну С.
Морква, шпинат, броколі, авокадо; базилік сушений; вакаме водорості, всі зернові крупи, помідори, білокачанна та цвітна капуста, оливкова олія, олія волоського горіха, мигдаль, волоські горіхи та фундук.
Продукти, що містить важливі мінерали для лібідо.
Селен
Джерела: Бразильські горіхи, Риба та морепродукти, Цільнозерновий хліб, Сир, Яйця
Цинк
Джерела: велика кількість у яловичині, печінці, морських продуктах (устриці, молюски, оселедець), пшеничних зародках, рисових висівках, моркві, гороху, цибулі, шпинаті та горіхах.
Залізо
Джерела: велика кількість у молюсках, субпродуктах та у червоному м'ясі. Менше в шпинаті, бобові, гарбузове насіння, кіноа, броколі.
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