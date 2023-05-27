Из-за чего снижается либидо

Пять продуктов, которые повышают либидо: советы терапевта
Снижение либидо происходит тогда, когда в организме снижается уровень половых гормонов. В их формировании принимают участие витамины и микроэлементы, поэтому важно знать, в каких продуктах они содержатся больше всего.
Об этом сообщила врач терапевт Диана Жуковская.
Что такое либидо
Либидо — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности. Оно обозначает некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения.
"Так как его снижение либидо — клинически важная жалоба, которая говорит о недостаточности половых гормонов. И для того, чтобы поднять либидо — важно дать субстрат, из которого эти половые гормоны образуются, а также микроэлементы (витамины В и С, витамин А и Е, цинк, селен, железо), которые принимают участие в их продукции", — сообщила врач.
В первую очередь важно начать обогащать свой рацион продуктами, богатыми этими веществами.
Что это за продукты
Животные продукты — основные источники полезного холестерина, который является субстратом для образования половых гормонов, а также источники витамина В3 и В12 (которые есть только в животной пище).
- красное мясо и печень (особенно говяжья)
- жирная рыба
- домашняя птица
- яйца
- непастеризованное молоко и молочные продукты
- моллюски
Растительные продукты, которые содержат необходимые витамины, участвующее в образовании половых гормонов: В9, витамина А и Е, В6 и витамина С.
Морковь, шпинат, брокколи, авокадо; базилик сушёный; вакамэ водоросли, все зерновые крупы, помидоры, белокочанная и цветная капуста, оливковое масло, масло грецкого ореха, миндаль, грецкие орехи и фундук.
Продукты содержащее важные минералы для либидо.
Селен
Источники: Бразильские орехи, Рыба и морепродукты, Цельнозерновой хлеб, Творог, Яйца
Цинк
Источники: большое количество в говядине, печени, морских продуктах (устрицы, моллюски, сельдь), пшеничных зародышах, рисовых отрубях, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.
Железо
Источники: большое количество в моллюсках, субпродуктах и в красном мясе. Меньше в шпинате, бобовые, тыквенные семечки, киноа, брокколи.
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