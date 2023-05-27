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Пять продуктов, которые повышают либидо: советы терапевта

27 мая 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Из-за чего снижается либидо
Красный цветок. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Снижение либидо происходит тогда, когда в организме снижается уровень половых гормонов. В их формировании принимают участие витамины и микроэлементы, поэтому важно знать, в каких продуктах они содержатся больше всего. 

Об этом сообщила врач терапевт Диана Жуковская.

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Что такое либидо 

Либидо — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности. Оно обозначает некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения.

Бутон розы. Фото: Freepik

"Так как его снижение либидо — клинически важная жалоба, которая говорит о недостаточности половых гормонов. И для того, чтобы поднять либидо — важно дать субстрат, из которого эти половые гормоны образуются, а также микроэлементы (витамины В и С, витамин А и Е, цинк, селен, железо), которые принимают участие в их продукции", — сообщила врач. 

В первую очередь важно начать обогащать свой рацион продуктами, богатыми этими веществами.

Что это за продукты

Животные продукты — основные источники полезного холестерина, который является субстратом для образования половых гормонов, а также источники витамина В3 и В12 (которые есть только в животной пище).

Красное мясо. Фото: Freepik
  • красное мясо и печень (особенно говяжья)
  • жирная рыба
  • домашняя птица
  • яйца
  • непастеризованное молоко и молочные продукты
  • моллюски

Растительные продукты, которые содержат необходимые витамины, участвующее в образовании половых гормонов: В9, витамина А и Е, В6 и витамина С. 

Мидии на тарелке. Фото: Freepik

Морковь, шпинат, брокколи, авокадо; базилик сушёный; вакамэ водоросли, все зерновые крупы, помидоры, белокочанная и цветная капуста, оливковое масло, масло грецкого ореха, миндаль, грецкие орехи и фундук.

Морковь и шпинат. Фото: Freepik

Продукты содержащее важные минералы для либидо.

Селен

Источники: Бразильские орехи, Рыба и морепродукты, Цельнозерновой хлеб, Творог, Яйца

Цинк

Источники: большое количество в говядине, печени, морских продуктах (устрицы, моллюски, сельдь), пшеничных зародышах, рисовых отрубях, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.

Железо

Источники: большое количество в моллюсках, субпродуктах и в красном мясе. Меньше в шпинате, бобовые, тыквенные семечки, киноа, брокколи. 

Ранее мы писали, что генетик сообщил, что у поздних родителей появляются более умные дети.

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