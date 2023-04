Які продукти можуть покращити ерекцію

Зображення чоловіка та жінки. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчені повідомили, як звичайні продукти присутні в щоденному раціоні здатні покращити чоловіче здоров'я. Це не делікатеси, а звична їжа, яка лежить на полицях в супермаркетах.

Про це повідомив сайт №1 у світі з харчування та один провідних сайтів про їжу в США Eat This, Not That.

Є декілька основних порад, які можуть допомогти у покращенні кровотоку, підвищення лібідо та загальному зменшенню симптомів еректильної дисфункції (ЕД).

"ЕД може мати різні причини, включаючи поганий приплив крові до пеніса, і деякі поживні речовини, такі як вітамін В12 і магній, необхідні для підтримки здорової системи кровообігу і сприяння хорошому кровотоку. Крім того, ці поживні речовини можуть сприяти здоровій роботі нервів і регулювати кров'яний тиск, що є функціями, які можуть сприяти запобіганню ЕД", — прокоментувала докторка медичних наук, докторка філософії Мері Сабат.

Поряд з вітаміном B12 і магнієм, цинк і аргінін є іншими поживними речовинами, які містяться в продуктах харчування і можуть допомогти підтримувати належне функціонування чоловічої гормональної системи.

"Цинк підвищує рівень тестостерону, сприяє ерекції та виробленню здорової сперми, а аргінін (також відомий як l-аргінін) розслабляє судини і збільшує кровотік", — зауважила доктор філософії Кетрін Гомес.

Важливо вживати продукти з високим вмістом В12, магнію, цинку та аргініну.

Куряча грудка. Фото: Pexels

Куряча грудка

Курятина містить аргінін — амінокислоту, необхідну вашому організму для виробництва білків. Поряд з цією функцією, вона також може допомогти знизити ризик виникнення ЕД. Зокрема, ваш організм перетворює l-аргінін на оксид азоту (NO), а NO є потужною силою в боротьбі з еректильною дисфункцією, оскільки він може сприяти розширенню кровоносних судин і збільшенню кровотоку. Одне дослідження, опубліковане в журналі Andrology, показало, що у багатьох учасників з ЕД був знижений рівень оксиду азоту в організмі.

Пісна свиняча корейка

L-аргінін міститься у багатьох продуктах з птиці, молочних та м'ясних продуктах, включаючи пісну свинячу корейку. Це смачний спосіб отримати те, що потрібно вашому організму для здорового сексуального життя, а якщо ви візьмете найпісніший шматок, то ще й позбавите себе зайвих жирових калорій. Не кажучи вже про те, що свинина містить надзвичайно багато білка — 24 грами на 4-унцію порцію.

Свинина. Фото: Pexels

Ягнятина

Ягнятина не лише містить аргінін, що перетворює оксид азоту (пам'ятайте, що багато м'ясних продуктів містять його), але й є надзвичайно корисною для сексуального життя, оскільки забезпечує ваш організм цинком — однією з поживних речовин, які допомагають підвищити рівень тестостерону та підтримувати ерекцію.

Одне дослідження показало, що вживання цинку може допомогти людям із захворюваннями нирок, які страждають від недостатньої ерекції, а інше дослідження показало, що поєднання цинку з фолієвою кислотою, біотином може допомогти тим, хто бореться з передчасним сім'явиверженням.

Ягнятина в раціоні. Фото: Pexels

Яловичина

"Яловичина — це багата на білок їжа, яка також є чудовим джерелом вітаміну В12. Цей вітамін необхідний для підтримки здорової нервової функції, а пошкодження нервів може сприяти виникненню ЕД. Дослідження, опубліковане в журналі Sexual Medicine, показало, що чоловіки з низьким рівнем вітаміну В12 більш схильні до розвитку ЕД. Тому включення яловичини у свій раціон може допомогти підтримати здорову функцію нервів і запобігти ЕД", — прокоментувала докторка медичних наук, докторка філософії Мері Сабат.

Яловичина. Фото: Pexels

Яйця

Якщо ви любите починати свій ранок з яєчні, вам буде приємно дізнатися, що цей білок може допомогти вам і в спальні. Яйця містять багато холіну — водорозчинної поживної речовини, яка також міститься в деяких видах м'яса, фруктах, овочах, молочних продуктах і цільних зернах. Холін потрібен вашому організму для функціонування клітин і метаболізму, але у нього є й менш відома функція.

Курячі яйця. Фото: Pexels

Подібно до перетворення аргініну, холін також може активувати оксид азоту в організмі, який, як ми тепер знаємо, допомагає розширювати кровоносні судини, збільшувати кровотік і допомагати при еректильній дисфункції.

Оселедець

Маринований оселедець — популярна страва у багатьох скандинавських культурах, а також у Німеччині та Чехії. Якщо маринований оселедець — це не зовсім те, що вам до смаку, ви можете насолоджуватися свіжим оселедцем, приготованим на грилі, смаженим або запеченим на сковороді.

Маринований оседелець. Фото: Pexels

Ця риба — не лише хороший білок для чоловічого здоров'я завдяки високому вмісту вітаміну B12 та магнію — вона також містить високий рівень вітаміну D. Окрім впливу цього вітаміну на пізнання, здоров'я кісток та імунітет, було виявлено, що він також допомагає полегшити симптоми еректильної дисфункції.

