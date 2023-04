Какие продукты могут улучшить эрекцию

Изображение мужчины и женщины. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Ученые сообщили, как обычные продукты, присутствующие в ежедневном рационе, способны улучшить мужское здоровье. Это не деликатесы, а привычная еда, которая лежит на полках в супермаркетах.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

Читайте также:

Есть несколько основных советов, которые могут помочь в улучшении кровотока, повышении либидо и общем уменьшении симптомов эректильной дисфункции (ЭД).

"ЭД может иметь разные причины, включая плохой приток крови к пенису, и некоторые питательные вещества, такие как витамин В12 и магний, необходимы для поддержания здоровой системы кровообращения и содействия хорошему кровотоку. Кроме того, эти питательные вещества могут способствовать здоровой работе нервов и регулировать кровяное давление, являющееся функциями, которые могут способствовать предотвращению ЭД", — прокомментировала доктор медицинских наук, доктор философии Мэри Сабат.

Наряду с витамином B12 и магнием, цинк и аргинин являются другими питательными веществами, содержащимися в продуктах питания и помогающими поддерживать должное функционирование мужской гормональной системы.

"Цинк повышает уровень тестостерона, способствует эрекции и выработке здоровой спермы, а аргинин (также известный как l-аргинин) расслабляет сосуды и увеличивает кровоток", — отметила доктор философии Кэтрин Гомес.

Важно употреблять продукты с высоким содержанием В12, магния, цинка и аргинина.

Куриная грудка. Фото: Pexels

Куриная грудка

Курятина содержит аргинин — аминокислоту, необходимую вашему организму для производства белков. Наряду с этой функцией она также может помочь снизить риск возникновения ЭД. В частности, ваш организм превращает l-аргинин в оксид азота (NO), а NO является мощной силой в борьбе с эректильной дисфункцией, поскольку может способствовать расширению кровеносных сосудов и увеличению кровотока. Одно исследование, опубликованное в журнале Andrology, показало, что у многих участников ЭД был снижен уровень оксида азота в организме.

Постная свиная корейка

L-аргинин содержится во многих продуктах из птицы, молочных и мясных продуктах, включая свиную постную корейку. Это вкусный способ получить то, что нужно вашему организму для здоровой сексуальной жизни, а если вы возьмете самый песенный кусок, то еще и лишите себя лишних жировых калорий. Не говоря уже о том, что свинина содержит очень много белка — 24 грамма на 4-унцию порцию.

Свинина. Фото: Pexels

Ягнятина

Ягнятина не только содержит аргинин, превращающий оксид азота (помните, что многие мясные продукты содержат его), но и чрезвычайно полезна для сексуальной жизни, поскольку обеспечивает ваш организм цинком — одним из питательных веществ, помогающих повысить уровень тестостерона. и поддерживать эрекцию.

Одно исследование показало, что употребление цинка может помочь людям с заболеваниями почек, страдающим недостаточной эрекции, а другое исследование показало, что сочетание цинка с фолиевой кислотой, биотином может помочь тем, кто борется с преждевременным семяизвержением.

Ягнятина в рационе. Фото: Pexels

Говядина

"Говядина — это богатая белок пища, которая также является отличным источником витамина В12. Этот витамин необходим для поддержания здоровой нервной функции, а повреждение нервов может способствовать возникновению ЭД. Исследование, опубликованное в журнале Sexual Medicine, показало, что мужчины с низким уровнем витамина В12 более склонны к развитию ЭД, поэтому включение говядины в свой рацион может помочь поддержать здоровую функцию нервов и предотвратить ЭД", — прокомментировала доктор медицинских наук, доктор философии Мэри Сабат.

Говядина. Фото: Pexels

Яйца

Если вы любите начинать свое утро с яичницы, вам будет приятно узнать, что этот белок может помочь вам и в спальне. Яйца содержат много холина — водорастворимого питательного вещества, которое также содержится в некоторых видах мяса, фруктах, овощах, молочных продуктах и цельных зернах. Холин нужен вашему организму для функционирования клеток и метаболизма, но у него есть и менее известная функция.

Куриные яйца. Фото: Pexels

Подобно превращению аргинина, холин также может активировать оксид азота в организме, который, как мы теперь знаем, помогает расширять кровеносные сосуды, увеличивать кровоток и помогать при эректильной дисфункции.

Сельдь

Маринованная сельдь — популярное блюдо во многих скандинавских культурах, а также в Германии и Чехии. Если маринованная сельдь — это не совсем то, что вам по вкусу, вы можете наслаждаться свежей селедкой, приготовленной на гриле, жареной или запеченной на сковороде.

Маринованная селёдка. Фото: Pexels

Эта рыба — не только хороший белок для мужского здоровья благодаря высокому содержанию витамина B12 и магния — она также содержит высокий уровень витамина D. Кроме влияния этого витамина на познание, здоровье костей и иммунитет, было обнаружено, что он также помогает облегчить симптомы эректильной дисфункции.

Раньше мы писали, какие витамины нужны мужчинам для увеличения выносливости и работоспособности.