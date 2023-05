Как улучшить мужское здоровье

Человек на открытом воздухе. Фото: Freepik

Эректильная дисфункция — это сложная проблема, с которой время от времени сталкиваются многие люди. Однако, если вы чувствуете ее все чаще, причина может быть глубже, например высокое кровяное давление, сердечные осложнения, депрессия, сильный стресс, низкий уровень тестостерона, прием лекарств, алкоголизм или диабет.

Важно выявить эту основную проблему как можно скорее. Но, тем временем, эксперты говорят, что есть определенные изменения в питании, которые помогут улучшить эрекцию и добавить немного больше бодрости.

"Питание, включая не только то, что мы едим, но и то, что мы пьем, играет важную роль, когда речь идет о сексуальном здоровье. Пенис становится эрегированным, когда возбуждение приводит к высвобождению оксида азота, который затем вызывает расширение кровеносных сосудов в половом члене. Больше крови поступает в пенис, что приводит к расширению тканей и эрекции. Воспаление, которое может возникнуть вследствие употребления определенных продуктов и напитков, может ускорить разрушение оксида азота и способствовать возникновению и поддержанию эрекции", —сказала доктор наук, соучредитель Prime Institute и сертифицированный уролог из Южной Флориды, специализирующаяся на мужском сексуальном и гормональном здоровье, а также на реконструкции половых органов Эми Перлман.

Лучшие напитки для повышения эрекции

Вода

Когда дело доходит до питья, давайте начнем с оснований. Чтобы улучшить свое сексуальное здоровье, а также здоровье всего организма, прежде всего нужно убедиться, что вы пьете достаточное количество воды ежедневно.

"Вода имеет решающее значение для общего здоровья, включая сексуальную функцию, а постоянная гидратация способствует надлежащему кровотоку, необходимому для достижения и поддержания эрекции", — сказала Эми Перлман.

Арбузный сок

"Если выжать сок из арбуза, вы получите жидкость, содержащую цитруллин - аминокислоту, которая может помочь улучшить приток крови ко многим частям тела, включая пенис, что в определенных случаях может помочь людям достичь эрекции", — добавила магистр медицины, дипломированный диетолог и автор книг "Подкормка мужской фертильности" Лорен Манакер.

Небольшое исследование, опубликованное в журнале Urology, показало, что прием цитрулина помог 12 из 24 участников с легкой эректильной дисфункцией улучшить эрекцию до уровня нормальной эректильной функции в течение 1 месяца.

Кофе

Чашка или два кофе могут разбудить не только ваш мозг.

По словам Манакер, потребление кофеина связано со снижением вероятности развития эректильной дисфункции, и эти эффекты, похоже, касаются избыточных весов или ожирения, и лучше всего чувствуют себя при употреблении эквивалента примерно двух-трех чашек кофе.

Томатный сок

Такие продукты, как устрицы и шоколад, обычно считаются афродизиаками, улучшающими настроение, но никто не говорит о помидорах, особенно о томатном секе. И хотя помидоры не считаются продуктом-афродизиаком, они содержат растительные соединения, которые могут помочь вам дольше стоять.

Помидоры содержат высокий уровень ликопина — каротиноида, отвечающего за их насыщенную красную окраску. Но многие не осознают, что ликопин может играть большую роль в вашей сексуальной жизни, чем вы думаете.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Andrology, у людей с низким содержанием ликопина в рационе был обнаружен повышенный риск эректильной дисфункции.

Смузи

Польза смузи зависит от того, что вы добавляете в него, поэтому чтобы сделать идеальный напиток, благоприятный для мужского здоровья, вы можете наполнить его антиоксидантами и витаминами.

Доказано, что напитки с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, улучшают эректильную функцию, предотвращая повреждение клеток, производящих оксид азота. Витамин С содержится во фруктах, таких как апельсины и клубника, а витамин Е – в растительных маслах, орехах, семенах, фруктах и овощах, таких как манго и авокадо. Поэтому из этих питательных ингредиентов вы можете приготовить освежающую полосу.

Свекольный сок

Интенсивный землистый вкус свекольного сока подходит не всем, но если вы не против этого напитка, вы можете наслаждаться его удивительными преимуществами для эрекции.

"Нитраты, содержащиеся в свекольном соке, могут улучшать кровообращение и усиливать эректильную функцию", — сказала доктора медицинских наук, зарегистрирована диетология и медицинский обозреватель PsycheMag Кэтрин Гомес.

