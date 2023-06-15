Как называется операция по удлинению полового члена мужчины

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Врач андролог рассказал о том, как проводится операция по увеличению полового члена мужчины. Однако у этого метода есть нюансы, которые могут не принести ожидаемых результатов.

Об этом сообщил уролог-андролог Сейдали Халилов.

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"Операция называется лигаментотомией, сегодня на операционном столе мы продлили половой прут пациенту на 3 см, от того, что у него был. Еще будет длиться период реабилитации и использования экстендера и закрепления этого результата. Операция длится около часа, анестезия может быть общая или региональная, и после операции на следующий день мы отпускаем пациента", — сообщил врач.

Изображение мужчины. Фото: Freepik

Каковы методы удлинения полового члена

Уролог также добавил, что на сегодняшний день это единственный метод удлинения полового прутня, который имеет результат, все остальные методы результата не имеют.

Консультация врача. Фото: Freepik

"Да, именно +13, а иногда +23см и более планируют пациенты прибавить к своей длине полового прутня. Но если быть реалистами примерно что можем получить это +1, +2, +3 см или 0. Это попытка изменить длину, и надо понимать - все это может не иметь результата", — добавил врач.

От чего зависит результат:

анатомические особенности;

операция;

правильное послеоперационное использование экстендера.

Врач готовится к осмотру. Фото: Freepik

Что такое лигаментотомия

Лигаментотомия — операция по увеличению полового члена мужчины, через сечение поддерживающей связки пениса. Поддерживающая связка идет в глубь таза и прикрепляется к костям таза, может быть достаточно длинной.

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