Скільки коштують медичні послуги в державних лікарнях

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У національній службі здоров'я України нагадали, що більшість медичних послуг для українських громадян є безкоштовними. Якщо у вас трапився випадок, коли за ті чи інші послуги взяли оплату, або попросили внести "благодійний внесок", потрібно звернутися зі скаргою.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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"Консультації лікарів, аналізи, УЗД, рентген, КТ, МРТ, лікування в стаціонарі та операції, реабілітація та паліативна допомога, пологи, неонатальна допомога, гемодіаліз, лікування онкології, туберкульозу, розладів психіки та поведінки, медична допомога при інсультах та інфарктах — все це та ще багато інших медичних послуг покриває Програма медичних гарантій. А отже пацієнти можуть розраховувати на безоплатне лікування, включно із обстеженнями та ліками з Нацпереліку. Попри це трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні, гарантованому Програмою медгарантій. Так не має бути", — повідомили в НСЗУ.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Що робити пацієнту в разі відмови у безоплатному лікуванні

У національній службі здоров'я України зазначають, що перше, що варто зробити — це звернутися за роз’ясненнями до керівника лікарні, або ж до власника закладу охорони здоров’я — відповідного органу місцевої влади.

Якщо спілкування з керівником лікарні не дало результату — слід подати скаргу до НСЗУ.

"Дзвінок до контакт-центру НСЗУ чи подання скарги — не формальність. НСЗУ реагує на кожне звернення. Строк розгляду скарги – 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Але у більшості випадків розгляд займає не більше десяти робочих днів", — зазначили в службі.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати у зверненні усю наявну інформацію про порушення прав пацієнта.

"Інакше НСЗУ звертається до заявника для уточнення інформації, і розгляд скарги займає набагато більше часу", — додали лікарі.

Що потрібно вказати в скарзі до НСЗУ:

прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (в форматі день, місяць, рік народження);

у випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи;

дата події;

правильна назва лікарні (якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ);

посада, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати медичну послугу;

деталі ситуації, яка сталася.

сума коштів, яку довелось витратити, або яку вимагали (за наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт);

контакти для зв’язку. Це дуже важливо, адже інакше втрачається можливість надання відповіді і швидкої зворотної комунікації.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Випадки можливих порушень — вимагання коштів за надання послуг, які гарантовано Програмою медичних гарантій, вимагання купівлі ліків, розхідних матеріалів (стерильних наборів, рентгенівських плівок та інше) тощо, примус до сплати "благодійного" внеску до визначеної організації за вказаними реквізитами або вимагання такого внеску готівкою, неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров’я, відмова у виписці е-рецепту на "Доступні ліки" та ін", Випадки можливих порушень — вимагання коштів за надання послуг, які гарантовано Програмою медичних гарантій, вимагання купівлі ліків, розхідних матеріалів (стерильних наборів, рентгенівських плівок та інше) тощо, примус до сплати "благодійного" внеску до визначеної організації за вказаними реквізитами або вимагання такого внеску готівкою, неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров’я, відмова у виписці е-рецепту на "Доступні ліки" та інше", — додали в НСЗУ.

Подати скаргу до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77 і її буде зафіксовано оператором гарячої лінії, надіславши лист електронною поштою [email protected] або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073) або написавши звернення на особистому прийомі громадян.

Раніше ми писали, що в НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги.