Як отримати психологічну допомогу у стаціонарі

У НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги
Медики повідомили, що під час війни пацієнтів із розладами психіки та поведінки більшає. Не всім може допомогти психологічна допомога у сімейного лікаря чи амбулаторне лікування під наглядом психіатра. Для таких пацієнтів передбачена медична допомога в стаціонарі.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Для тих, кому необхідна медична допомога в стаціонарі, передбачено пакет "Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Що входить у пакет "Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах":
- психіатричний огляд з метою визначення потреби у госпіталізації та формування у співпраці з пацієнтом/пацієнткою індивідуального плану лікування та реабілітації;
- проведення необхідних лабораторних аналізів, інструментальних обстежень та психодіагностичних тестів у динаміці;
- цілодобовий супровід лікарем-психіатром та медсестринський догляд за пацієнтами;
- застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу, а також реабілітаційної допомоги;
- забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів;
- консультації лікарів інших спеціальностей;
- забезпечення пацієнтів ліками, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
- забезпечення харчуванням.
Що робити пацієнту після завершення стаціонарного лікування
"Лікуючий лікар стаціонару допоможе визначити подальший маршрут пацієнта після виписки. Разом з пацієнтами або їх законним представником лікар-психіатр сформує план лікування, супроводу та реабілітації після завершення стаціонарного етапу лікування. А також скерує свого пацієнта чи пацієнтку в той спеціалізований заклад, де можливо отримати подальшу психіатричну допомогу. Мова про лікування в амбулаторних умовах та за місцем перебування (спеціалістами та фахівцями мобільної мультидисциплінарної команди)", — повідомили в НСЗУ.
Чи можна потрапити на лікування без направлення
Загалом підставами для надання послуги можуть бути направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, направлення лікуючого лікаря, самозвернення чи доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги", — додали фахівці.
Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили тривожні маркери, коли варто звернутися до психолога.