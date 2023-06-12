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У НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги

12 червня 2023 11:28
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як отримати психологічну допомогу у стаціонарі
Людина на прийомі в лікаря. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, що під час війни пацієнтів із розладами психіки та поведінки більшає. Не всім може допомогти психологічна допомога у сімейного лікаря чи амбулаторне лікування під наглядом психіатра. Для таких пацієнтів передбачена медична допомога в стаціонарі. 

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Для тих, кому необхідна медична допомога в стаціонарі, передбачено пакет "Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах". 

врач
Пацієнтка на прийомі в лікаря. Фото: Freepik

Що входить у пакет "Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах":

  • психіатричний огляд з метою визначення потреби у госпіталізації та формування у співпраці з пацієнтом/пацієнткою індивідуального плану лікування та реабілітації;
  • проведення необхідних лабораторних аналізів, інструментальних обстежень та психодіагностичних тестів у динаміці;
  • цілодобовий супровід лікарем-психіатром та медсестринський догляд за пацієнтами;
  • застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу, а також реабілітаційної допомоги;
  • забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів;
  • консультації лікарів інших спеціальностей;
  • забезпечення пацієнтів ліками, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
  • забезпечення харчуванням. 
врач
Лікар консультує пацєнта. Фото: Freepik

Що робити пацієнту після завершення стаціонарного лікування

"Лікуючий лікар стаціонару допоможе визначити подальший маршрут пацієнта після виписки. Разом з пацієнтами або їх законним представником лікар-психіатр сформує план лікування, супроводу та реабілітації після завершення стаціонарного етапу лікування. А також скерує свого пацієнта чи пацієнтку в той спеціалізований заклад, де можливо отримати подальшу психіатричну допомогу. Мова про лікування в амбулаторних умовах та за місцем перебування (спеціалістами та фахівцями мобільної мультидисциплінарної команди)", — повідомили в НСЗУ. 

Чи можна потрапити на лікування без направлення

Загалом підставами для надання послуги можуть бути направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, направлення лікуючого лікаря, самозвернення чи  доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги", — додали фахівці. 

 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили тривожні маркери, коли варто звернутися до психолога.

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