Як зрозуміти, що необхідна допомога психолога чи психотерапевта

Тривожний розлад. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За статистикою, понад 90% опитаних українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а понад 50% — перебувають в зоні ризику розвитку труднощів, повʼязаних з психічним здоровʼям.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Дівчина відчуває втому. Фото: Freepik

"Це дані аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?. Отже, варто приділити більше уваги власному психічному здоровʼю", — додали лікарі.

До спеціаліста варто звернутися якщо:

ваш психічний стан позначається на повсякденному житті;

буденні речі, які раніше завжди виходили легко, тепер викликають складнощі;

ви переживаєте велику кризу у житті, яка виводить з рівноваги ваше психічне здоров’я;

виникають труднощі в навчанні, спілкуванні в сімʼї, з колегами, оточенням.

Лікарі зауважують, що психічний стан впливає на фізичне здоровʼя та загалом на кожну зі сфер нашого життя.

Гармонійний стан. Фото: Freepik

"Все, що ми робимо, думаємо чи говоримо, кожна з наших дій та емоцій напряму залежить від того, в якому психічному стані ми перебуваємо. Не варто думати, що це неважливо або сподіватися, що "саме минеться". Адже легше запобігти розвитку серйозних розладів, ніж потім долати їх", — зазначили фахівці.

Чим раніше людина отримає кваліфіковану допомогу – тим більша ймовірність, що вона зможе впоратися зі своїм станом, оскільки час відіграє визначальний фактор.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.