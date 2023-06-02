Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow У МОЗ повідомили тривожні маркери, коли варто звернутися до психолога arrow

У МОЗ повідомили тривожні маркери, коли варто звернутися до психолога

2 червня 2023 12:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як зрозуміти, що необхідна допомога психолога чи психотерапевта
Тривожний розлад. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

За статистикою, понад 90% опитаних українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а понад 50% — перебувають в зоні ризику розвитку труднощів, повʼязаних з психічним здоровʼям. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

У МОЗ повідомили, що рівень споживання антидепресантів у 2022 році значно зріс, а на безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 млн грн. 

стресс
Дівчина відчуває втому. Фото: Freepik

"Це дані аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?. Отже, варто приділити більше уваги власному психічному здоровʼю", — додали лікарі. 

До спеціаліста варто звернутися якщо:

  • ваш психічний стан позначається на повсякденному житті;
  • буденні речі, які раніше завжди виходили легко, тепер викликають складнощі;
  • ви переживаєте велику кризу у житті, яка виводить з рівноваги ваше психічне здоров’я;
  • виникають труднощі в навчанні, спілкуванні в сімʼї, з колегами, оточенням.

Лікарі зауважують, що психічний стан впливає на фізичне здоровʼя та загалом на кожну зі сфер нашого життя. 

спокойствие
Гармонійний стан. Фото: Freepik

"Все, що ми робимо, думаємо чи говоримо, кожна з наших дій та емоцій напряму залежить від того, в якому психічному стані ми перебуваємо.  Не варто думати, що це неважливо або сподіватися, що "саме минеться". Адже легше запобігти розвитку серйозних розладів, ніж потім долати їх", — зазначили фахівці. 

Чим раніше людина отримає кваліфіковану допомогу – тим більша ймовірність, що вона зможе впоратися зі своїм станом, оскільки час відіграє визначальний фактор. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB