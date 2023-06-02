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В Минздраве сообщили тревожные маркеры, когда следует обратиться к психологу

2 июня 2023 12:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как понять, что необходима помощь психолога или психотерапевта
Тревожное расстройство. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

По статистике, более 90% опрошенных украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожных расстройств, а более 50% находятся в зоне риска развития трудностей, связанных с психическим здоровьем.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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стресс
Девушка чувствует усталость. Фото: Freepik

"Это данные аудита ресурсов системы предоставления услуг в сфере психического здоровья, проведенного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как?. Следовательно, стоит уделить больше внимания собственному психическому здоровью",  добавили врачи.

К специалисту следует обратиться, если:

  • ваше психическое состояние сказывается на повседневной жизни;
  • обыденные вещи, которые раньше всегда получались легко, теперь вызывают сложности;
  • вы переживаете большой кризис в жизни, выводящий из равновесия ваше психическое здоровье;
  • возникают трудности в обучении, общении в семье, с коллегами, окружением.

Врачи отмечают, что психическое состояние влияет на физическое здоровье и в целом на каждую из сфер нашей жизни.

спокойствие
Гармоническое состояние. Фото: Freepik

"Все, что мы делаем, думаем или говорим, каждое из наших действий и эмоций напрямую зависит от того, в каком психическом состоянии мы находимся. Не стоит думать, что это неважно или надеяться, что именно пройдет". Ведь легче предотвратить развитие серьезных расстройств, чем потом преодолевать их", — отметили специалисты.

Чем раньше человек получит квалифицированную помощь – тем больше вероятность того, что он сможет справиться со своим состоянием, поскольку время играет определяющий фактор.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.

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