Как понять, что необходима помощь психолога или психотерапевта

Тревожное расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

По статистике, более 90% опрошенных украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожных расстройств, а более 50% находятся в зоне риска развития трудностей, связанных с психическим здоровьем.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

В Минздраве сообщили, что уровень потребления антидепрессантов в 2022 году значительно вырос, а на безрецептурные успокаивающие средства украинцы ежемесячно тратят около 300 млн. грн.

Девушка чувствует усталость. Фото: Freepik

"Это данные аудита ресурсов системы предоставления услуг в сфере психического здоровья, проведенного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как?. Следовательно, стоит уделить больше внимания собственному психическому здоровью", — добавили врачи.

К специалисту следует обратиться, если:

ваше психическое состояние сказывается на повседневной жизни;

обыденные вещи, которые раньше всегда получались легко, теперь вызывают сложности;

вы переживаете большой кризис в жизни, выводящий из равновесия ваше психическое здоровье;

возникают трудности в обучении, общении в семье, с коллегами, окружением.

Врачи отмечают, что психическое состояние влияет на физическое здоровье и в целом на каждую из сфер нашей жизни.

Гармоническое состояние. Фото: Freepik

"Все, что мы делаем, думаем или говорим, каждое из наших действий и эмоций напрямую зависит от того, в каком психическом состоянии мы находимся. Не стоит думать, что это неважно или надеяться, что именно пройдет". Ведь легче предотвратить развитие серьезных расстройств, чем потом преодолевать их", — отметили специалисты.

Чем раньше человек получит квалифицированную помощь – тем больше вероятность того, что он сможет справиться со своим состоянием, поскольку время играет определяющий фактор.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.