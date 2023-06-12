Как получить психологическую помощь в стационаре

Человек на приеме у врача. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики сообщили, что во время войны пациентов с расстройствами психики и поведения увеличивается. Не всем может помочь психологическая помощь у семейного врача или амбулаторное лечение под наблюдением психиатра. Для таких пациентов предусмотрена медицинская помощь в стационаре.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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Для тех, кто нуждается в медицинской помощи в стационаре, предусмотрен пакет "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

Пациентка на приеме у врача. Фото: Freepik

Что входит в пакет "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях":

психиатрический осмотр с целью определения потребности в госпитализации и формировании в сотрудничестве с пациентом/пациенткой индивидуального плана лечения и реабилитации;

проведение необходимых лабораторных анализов, инструментальных обследований и психодиагностических тестов в динамике;

круглосуточное сопровождение врачом-психиатром и медсестринский уход за пациентами;

применение фармакотерапии, психотерапии, методов психологического воздействия, а также реабилитационной помощи;

обеспечение лекарственными средствами в соответствии с Национальным перечнем основных лекарственных средств;

консультации врачей других специальностей;

обеспечение пациентов лекарствами, снабжение которых осуществляется путем централизованных закупок Минздрава, а также лекарственными средствами, определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств;

обеспечение питанием.

Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

Что делать пациенту после завершения стационарного лечения

"Лечащий врач стационара поможет определить дальнейший маршрут пациента после выписки. Вместе с пациентами или их законным представителем врач-психиатр сформирует план лечения, сопровождения и реабилитации после завершения стационарного этапа лечения. А также направит своего пациента или пациентку в то специализированное учреждение, где можно получить дальнейшую психиатрическую помощь. Речь о лечении в амбулаторных условиях и по месту нахождения (специалистами и специалистами мобильной мультидисциплинарной команды)", — сообщили в НСЗУ.

Можно ли попасть на лечение без направления

В целом основаниями для предоставления услуги могут быть направление врача по предоставлению ГТД, который избран по декларации о выборе врача, направлении лечащего врача, самообращении или доставлении бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи", — добавили специалисты.

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