Сколько стоят медицинские услуги в государственных больницах

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В национальной службе здоровья Украины напомнили, что большинство медицинских услуг для украинских граждан бесплатны. Если у вас был случай, когда за те или иные услуги взяли оплату, или попросили внести "благотворительный взнос", нужно обратиться с жалобой.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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"Консультации врачей, анализы, УЗИ, рентген, КТ, МРТ, лечение в стационаре и операции, реабилитация и паллиативная помощь, роды, неонатальная помощь, гемодиализ, лечение онкологии, туберкулеза, расстройств психики и поведения, медицинская помощь при инсультах это и еще много других медицинских услуг покрывает Программа медицинских гарантий, а значит, пациенты могут рассчитывать на безвозмездное лечение, включая обследования и лекарства из Нацперечня", — сообщили в НСЗУ.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Что делать пациенту в случае отказа в безвозмездном лечении

В национальной службе здоровья Украины отмечают, что первое, что стоит сделать — это обратиться за разъяснениями к руководителю больницы, или к владельцу учреждения здравоохранения — соответствующего органа местной власти.

Если общение с руководителем больницы не дало результата, следует подать жалобу в НСЗУ.

"Звонок в контакт-центр НСЗУ или подачу жалобы — не формальность. НСЗУ реагирует на каждое обращение. Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, согласно законодательству. Но в большинстве случаев рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней", — отметили в службе.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить в обращении всю информацию о нарушении прав пациента.

"Иначе НСЗУ обращается к заявителю для уточнения информации, и рассмотрение жалобы занимает гораздо больше времени", — добавили врачи.

Что нужно указать в жалобе в НСЗУ:

фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения);

в случае написания жалобы от имени третьего лица необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица;

дата происшествия;

правильное название больницы (если есть возможность, добавьте код ЕГРПОУ);

должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалась предоставить медицинскую услугу;

детали произошедшей ситуации.

сумма средств, которую пришлось потратить, или которую требовали (при наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет);

контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Случаи возможных нарушений - вымогание средств за предоставление услуг, которые гарантированы Программой медицинских гарантий, вымогательство покупки лекарств, расходных материалов (стерильных наборов, рентгеновских пленок и т.д.) и т.д., принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам или требования взноса наличными, неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения, отказ в выписке е-рецепта на "Доступные лекарства" и др.", случаи возможных нарушений - вымогание средств за предоставление услуг, которые гарантированы стерильных наборов, рентгеновских пленок и т.п., принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам или вымогание такого взноса наличными, неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения, отказ в выписке е-рецепта на "Доступные лекарства" другое", — добавили в НСЗУ.

Подать жалобу в НСЗУ можно через электронную форму на сайте или по бесплатному номеру 16-77 и она будет зафиксирована оператором горячей линии, отправив письмо по электронной почте [email protected] или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073) или написав обращение на личном приеме граждан.

Ранее мы писали, что в НСЗУ рассказали, что входит в пакет бесплатной психиатрической помощи.