Динаміка захворюваності на COVID в Україні за тиждень знизилася: Фото Google

В Україні за останній тиждень — з 7 по 13 квітня кількість захворюваності COVID-19 знизилася на кілька відсотків. Більше всього зафіксованих випадків в Дніпропетровській області, а найменше в Чернігівській.

Про це повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.

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За тиждень з 7 по 13 квітня було зафіксовано 16 595 випадків захворюваності на COVID-19. Приблизно треть людей, які захворіли були вакциновані, а саме 4270 людей.

Високий рівень зараження зафіксовано у Дніпропетровській області — 2397 випадків, далі за рівнем захворюваності Київ — 1622 людей.

Кількість захворюваності по областях: Фото МОЗ

Приблизно такий самий рівень, як і в Києві зафіксовано у Полтавській області — 1531 випадків. Далі за рівнем захворюваності йде Черкаська та Житомирська області.

Кількість летальних випадків за тиждень знизилася приблизно на 10%, при цьому зафіксовані летальні випадки, померли 111 осіб. У звітності, яку опублікував ЦГЗ минулого тижня, кількість померлих 123 людини.

Раніше ми писали, що вчені повідомили про новий штам COVID-19 — Arcturus, який мутував від Omicron.