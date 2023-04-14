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Новий штам коронавірусу дістався Європи: у чому його небезпека

14 квітня 2023 00:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий штам коронавірусу дістався Європи
Найновіший варіант COVID вже викликав хвилю заражень в Індії. Фотоколаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найновіший варіант COVID останнім часом викликав хвилю заражень в Індії, тепер його виявляють у Великій Британії. Так, за останній місяць було виявлено майже 50 випадків.

Про це пише Daily Star.

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Професор Пол Хантер, фахівець з інфекційних захворювань з Університету Східної Англії, повідомив: "Хоча в Індії за останні кілька тижнів захворюваність набула значного поширення, у всьому світі вона не зростала швидко".

"Я підозрюю, що ми побачимо хвилю зараження цим варіантом, але я сумніваюся, що це спричинить велику хвилю, ймовірно, навіть не таку велику, як та, яку ми щойно мали у Великобританії, і тому, ймовірно, не буде таким сильним тиском на служби охорони здоров’я, ніж нещодавно", — додав професор.

 В Індії спостерігається сплеск випадків захворювання. Фото: ourworldindata.org

Через "Арктур" в Індії запровадили найвищий рівень небезпеки — "червоний код", а в деяких регіонах знову потрібно носити маски у громадських місцях.

Найновіший варіант COVID вже викликав хвилю заражень в Індії. Фото: Getty Images

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили, що зараз веде моніторинг за "Арктуром", вперше його помітили наприкінці січня. Експерти попереджають, що він має тривожні мутації.

"Він має додаткову мутацію в білку Spike, яка, згідно з лабораторними дослідженнями, показує підвищену інфекційність, а також потенційну підвищену патогенність", — пояснила  Марія Ван Керкхов, технічний керівник ВООЗ з Covid.

Виконавчий орган з питань охорони здоров’я та безпеки Великої Британії підтвердив, що новий штам вже спричинив 50 випадків зараження в країні.

Нагадаємо, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував попередження про спалах вірусу Марбург в Екваторіальній Гвінеї та Танзанії. Марбург — це рідкісна, але дуже смертельна вірусна лихоманка, яка викликає неконтрольовану кровотечу, подібну до Еболи.

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