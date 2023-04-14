Новий штам коронавірусу дістався Європи: у чому його небезпека
Найновіший варіант COVID останнім часом викликав хвилю заражень в Індії, тепер його виявляють у Великій Британії. Так, за останній місяць було виявлено майже 50 випадків.
Про це пише Daily Star.
Новий різновид коронавірусу "Арктур" походить від штаму "омікрон", експерти вважають його таким же заразним.
Професор Пол Хантер, фахівець з інфекційних захворювань з Університету Східної Англії, повідомив: "Хоча в Індії за останні кілька тижнів захворюваність набула значного поширення, у всьому світі вона не зростала швидко".
"Я підозрюю, що ми побачимо хвилю зараження цим варіантом, але я сумніваюся, що це спричинить велику хвилю, ймовірно, навіть не таку велику, як та, яку ми щойно мали у Великобританії, і тому, ймовірно, не буде таким сильним тиском на служби охорони здоров’я, ніж нещодавно", — додав професор.
Через "Арктур" в Індії запровадили найвищий рівень небезпеки — "червоний код", а в деяких регіонах знову потрібно носити маски у громадських місцях.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили, що зараз веде моніторинг за "Арктуром", вперше його помітили наприкінці січня. Експерти попереджають, що він має тривожні мутації.
"Він має додаткову мутацію в білку Spike, яка, згідно з лабораторними дослідженнями, показує підвищену інфекційність, а також потенційну підвищену патогенність", — пояснила Марія Ван Керкхов, технічний керівник ВООЗ з Covid.
Виконавчий орган з питань охорони здоров’я та безпеки Великої Британії підтвердив, що новий штам вже спричинив 50 випадків зараження в країні.
Нагадаємо, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував попередження про спалах вірусу Марбург в Екваторіальній Гвінеї та Танзанії. Марбург — це рідкісна, але дуже смертельна вірусна лихоманка, яка викликає неконтрольовану кровотечу, подібну до Еболи.