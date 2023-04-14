Новый штамм коронавируса достался Европе

Новейший вариант COVID уже вызвал волну заражений в Индии. Фотоколлаж: novyny.live

Новейший вариант COVID в последнее время вызвал волну заражений в Индии, теперь его обнаруживают в Великобритании. Так, за последний месяц было обнаружено около 50 случаев.

Об этом пишет Daily Star.

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Новая разновидность коронавируса "Арктур" происходит от штамма "омикрон", эксперты считают его таким же заразным.

Профессор Пол Хантер, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, сообщил: "Хотя в Индии за последние несколько недель заболеваемость получила широкое распространение, во всем мире она не росла быстро".

"Я подозреваю, что мы увидим волну заражения этим вариантом, но я сомневаюсь, что это повлечет за собой большую волну, вероятно, даже не такую большую, как та, которую мы только что имели в Великобритании, и поэтому, вероятно, не будет таким сильным давлением на службы здравоохранения, чем недавно", — добавил профессор.

В Индии наблюдается всплеск случаев заболевания. Фото: ourworldindata.org

Из-за "Арктура" в Индии ввели самый высокий уровень опасности — "красный код", а в некоторых регионах снова нужно носить маски в общественных местах.

Новейший вариант COVID уже вызвал волну заражений в Индии. Фото: Getty Images

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что сейчас ведет мониторинг "Арктура", впервые он был замечен в конце января. Эксперты предупреждают, что у него тревожные мутации.

"Он имеет дополнительную мутацию в белке Spike, которая, согласно лабораторным исследованиям, показывает повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность" , — пояснила Мария Ван Керкхов, технический руководитель ВОЗ по Covid.

Исполнительный орган по вопросам здравоохранения и безопасности Великобритании подтвердил, что новый штамм уже вызвал 50 случаев заражения в стране.

Напомним, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.