Новый штамм коронавируса достался Европе

Новый штамм коронавируса добрался до Европы: в чем его опасность
Новейший вариант COVID в последнее время вызвал волну заражений в Индии, теперь его обнаруживают в Великобритании. Так, за последний месяц было обнаружено около 50 случаев.
Об этом пишет Daily Star.
Новая разновидность коронавируса "Арктур" происходит от штамма "омикрон", эксперты считают его таким же заразным.
Профессор Пол Хантер, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, сообщил: "Хотя в Индии за последние несколько недель заболеваемость получила широкое распространение, во всем мире она не росла быстро".
"Я подозреваю, что мы увидим волну заражения этим вариантом, но я сомневаюсь, что это повлечет за собой большую волну, вероятно, даже не такую большую, как та, которую мы только что имели в Великобритании, и поэтому, вероятно, не будет таким сильным давлением на службы здравоохранения, чем недавно", — добавил профессор.
Из-за "Арктура" в Индии ввели самый высокий уровень опасности — "красный код", а в некоторых регионах снова нужно носить маски в общественных местах.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что сейчас ведет мониторинг "Арктура", впервые он был замечен в конце января. Эксперты предупреждают, что у него тревожные мутации.
"Он имеет дополнительную мутацию в белке Spike, которая, согласно лабораторным исследованиям, показывает повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность" , — пояснила Мария Ван Керкхов, технический руководитель ВОЗ по Covid.
Исполнительный орган по вопросам здравоохранения и безопасности Великобритании подтвердил, что новый штамм уже вызвал 50 случаев заражения в стране.
Напомним, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.