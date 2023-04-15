Динамика заболеваемости COVID в Украине за неделю снизилась:Фото Google

В Украине за последнюю неделю — с 7 по 13 апреля количество заболеваемости COVID-19 снизилось на несколько процентов. Больше всего зафиксированных случаев в Днепропетровской области, а меньше всего в Черниговской.

Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

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За неделю с 7 по 13 апреля было зафиксировано 16 595 случаев заболеваемости COVID-19. Приблизительно треть заболевших были вакцинированы, а именно 4270 человек.

Высокий уровень заражения зафиксирован в Днепропетровской области — 2397 случаев, далее по уровню заболеваемости Киев — 1622 человека.

Количество заболеваемости по областям: Фото МОЗ

Приблизительно такой же уровень, как и в Киеве, зафиксирован в Полтавской области — 1531 случаев. Далее по уровню заболеваемости следует Черкасская и Житомирская области.

Число летальных исходов за неделю снизилось примерно на 10%, при этом зафиксированы летальные случаи, умерли 111 человек. В отчетности, опубликованной ЦГЗ на прошлой неделе, количество умерших 123 человека.

Ранее мы писали, что ученые сообщили о новом штамме COVID-19 – Arcturus, который мутировал от Omicron.