Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow В МОЗ рассказали, в какой области Украины больше всего болели COVID в середине апреля arrow

В МОЗ рассказали, в какой области Украины больше всего болели COVID в середине апреля

15 апреля 2023 19:13
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Динамика заболеваемости COVID в Украине за неделю снизилась
Динамика заболеваемости COVID в Украине за неделю снизилась:Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

В Украине за последнюю неделю — с 7 по 13 апреля количество заболеваемости COVID-19 снизилось на несколько процентов. Больше всего зафиксированных случаев в Днепропетровской области, а меньше всего в Черниговской.

Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

Читайте также:

За неделю с 7 по 13 апреля было зафиксировано 16 595 случаев заболеваемости COVID-19. Приблизительно треть заболевших были вакцинированы, а именно 4270 человек.

Высокий уровень заражения зафиксирован в Днепропетровской области — 2397 случаев, далее по уровню заболеваемости Киев — 1622 человека.

Количество заболеваемости по областям: Фото МОЗ

Приблизительно такой же уровень, как и в Киеве, зафиксирован в Полтавской области — 1531 случаев. Далее по уровню заболеваемости следует Черкасская и Житомирская области.

Число летальных исходов за неделю снизилось примерно на 10%, при этом зафиксированы летальные случаи, умерли 111 человек. В отчетности, опубликованной ЦГЗ на прошлой неделе, количество умерших 123 человека.

Ранее мы писали, что ученые сообщили о новом штамме COVID-19 – Arcturus, который мутировал от Omicron.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB