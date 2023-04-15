Стало відомо про новий штам COVID-19, який небезпечний для дітей

COVID-19 знову на підйомі у вигляді нового штаму - Arcturus. Фото ілюстративне: Google

Вчені повідомили про новий штам COVID-19 — Arcturus, який мутував від Omicron. Тепер вірус має підвищену здатність поширюватися між людьми та викликає нові симптоми у дітей.

Про це повідомила британська газета-таблоїд The Sun.

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Звідки взявся новий штам COVID-19 Arcturus

Arcturus — це підваріант Omicron, який переніс кілька мутацій, що підвищують його здатність поширюватися між людьми. Вчені, які вивчають новий штам, вважають, що він краще за своїх попередників справляється з імунним захистом від вакцинації або попередньої інфекції.

Arcturus може витісняти інші штами. Фото ілюстративне: Google

Японські дослідники припускають, що він в 1,2 раза більш заразний, ніж супертрансмісивний штам Kraken. Станом на 13 квітня Міністерство охорони здоров'я Індії зареєструвало 44 998 активних випадків захворювання на COVID-19, що на 4 783 більше, ніж у попередній день.

У яких країнах було виявлено новий штам COVID-19 Arcturus

Д-р Марія Ван Керкхове, технічний керівник із COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), сказала, що орган охорони здоров'я вперше виявив варіант Arcturus ще у січні.

Серед нових сиптомів Arcturus кон'юнктивіт. Фото ілюстративне: Google

Вона також повідомила, що лабораторні дослідження показали "підвищену інфекційність та потенційну підвищену патогенність". Найбільш активне поширення було виявлено в Індії, де вірус витіснив інші штами. Зараз же новий штам виявлено ще у 20 країнах, включаючи Велику Британію та США.

За даними Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії, наразі в країні зареєстровано менше ніж 100 випадків захворювання, при цьому тяжких захворювань у людей, заражених новим варіантом, не виявлено.

Які симптоми у нового штаму COVID-19 Arcturus

Омікрон зазвичай викликає набір симптомів, що нагадують застуду або грип, таких як:

нежить

головний біль

втома (легка чи сильна)

чхання

біль в горлі

Серед нових сиптомів Arcturus кон'юнктивіт. Фото ілюстративне: Google

Однак доктор Віпін Вашіштха — педіатр і колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії - сказав, що поширення Arcturus в Індії показало нові симптоми, яких не було у попередніх хвилях.

Медик повідомив, що симптоми, що мають вплив на очі, стали раптово проявлятися у дітей. У малюків проявляється лихоманка, застудні симптоми, а також кон'юнктивіт, який викликає "свербіж" та "злипання" очей.

Чи вплине вакцина проти нового штаму COVID-19 Arcturus

Перші дослідження показують, що немає потреби турбуватися з приводу Arcturus. Масштабне поширення вакцин по всій Великій Британії означає, що багато хто вже має певний рівень захисту від цього вірусу. І навіть якщо цей варіант викликає інфекції у людей, які пройшли вакцинацію, це не означає, що він здатний викликати тяжкий перебіг захворювання.

Arcturus не викликає ускладнень. Фото ілюстративне: Google

Раніше ми писали про те, що Всесвітня організації охорони здоров’я закликає Китай надати усю можливу інформацію про походження коронавірусу, оскільки без китайських даних встановити походження Covid-19 буде неможливо.

Також повідомлялося, що в Одесі від COVID-19 за тиждень померло двоє людей.