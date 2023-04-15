Стало відомо про новий штам COVID-19, який небезпечний для дітей

Вчені розповіли про новий штам COVID-19 Arcturus, який небезпечний для дітей
Вчені повідомили про новий штам COVID-19 — Arcturus, який мутував від Omicron. Тепер вірус має підвищену здатність поширюватися між людьми та викликає нові симптоми у дітей.
Про це повідомила британська газета-таблоїд The Sun.
Звідки взявся новий штам COVID-19 Arcturus
Arcturus — це підваріант Omicron, який переніс кілька мутацій, що підвищують його здатність поширюватися між людьми. Вчені, які вивчають новий штам, вважають, що він краще за своїх попередників справляється з імунним захистом від вакцинації або попередньої інфекції.
Японські дослідники припускають, що він в 1,2 раза більш заразний, ніж супертрансмісивний штам Kraken. Станом на 13 квітня Міністерство охорони здоров'я Індії зареєструвало 44 998 активних випадків захворювання на COVID-19, що на 4 783 більше, ніж у попередній день.
У яких країнах було виявлено новий штам COVID-19 Arcturus
Д-р Марія Ван Керкхове, технічний керівник із COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), сказала, що орган охорони здоров'я вперше виявив варіант Arcturus ще у січні.
Вона також повідомила, що лабораторні дослідження показали "підвищену інфекційність та потенційну підвищену патогенність". Найбільш активне поширення було виявлено в Індії, де вірус витіснив інші штами. Зараз же новий штам виявлено ще у 20 країнах, включаючи Велику Британію та США.
За даними Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії, наразі в країні зареєстровано менше ніж 100 випадків захворювання, при цьому тяжких захворювань у людей, заражених новим варіантом, не виявлено.
Які симптоми у нового штаму COVID-19 Arcturus
Омікрон зазвичай викликає набір симптомів, що нагадують застуду або грип, таких як:
- нежить
- головний біль
- втома (легка чи сильна)
- чхання
- біль в горлі
Однак доктор Віпін Вашіштха — педіатр і колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії - сказав, що поширення Arcturus в Індії показало нові симптоми, яких не було у попередніх хвилях.
Медик повідомив, що симптоми, що мають вплив на очі, стали раптово проявлятися у дітей. У малюків проявляється лихоманка, застудні симптоми, а також кон'юнктивіт, який викликає "свербіж" та "злипання" очей.
Чи вплине вакцина проти нового штаму COVID-19 Arcturus
Перші дослідження показують, що немає потреби турбуватися з приводу Arcturus. Масштабне поширення вакцин по всій Великій Британії означає, що багато хто вже має певний рівень захисту від цього вірусу. І навіть якщо цей варіант викликає інфекції у людей, які пройшли вакцинацію, це не означає, що він здатний викликати тяжкий перебіг захворювання.
Раніше ми писали про те, що Всесвітня організації охорони здоров’я закликає Китай надати усю можливу інформацію про походження коронавірусу, оскільки без китайських даних встановити походження Covid-19 буде неможливо.
Також повідомлялося, що в Одесі від COVID-19 за тиждень померло двоє людей.