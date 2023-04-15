Стало известно о новом штамме COVID-19, который опасен для детей

COVID-19 снова на подъеме в виде нового штамма – Arcturus. Фото иллюстративное: Google

Ученые сообщили о новом штамме COVID-19 — Arcturus, который мутировал от Omicron. Теперь вирус обладает повышенной способностью распространяться между людьми и вызывает новые симптомы у детей.

Об этом сообщила британская газета-таблоид The Sun.

Читайте также:

Откуда взялся новый штам COVID-19 Arcturus

Arcturus — это подвариант Omicron, который перенес несколько мутаций, повышающих его способность распространяться между людьми. Ученые, изучающие новый штамм, считают, что он лучше своих предшественников справляется с иммунной защитой от вакцинации или предыдущей инфекции.

Новый штамм легче распространяется между людьми. Фото иллюстративное: Google

Японские исследователи предполагают, что он в 1,2 раза более заразен, чем уже супертрансмиссивный штамм Kraken.

По состоянию на 13 апреля Министерство здравоохранения Индии зарегистрировало 44 998 активных случаев заболевания COVID-19, что на 4 783 больше, чем в предыдущий день.

В каких странах был выявлен новый штамм COVID-19 Arcturus

Д-р Мария Ван Керкхове, технический руководитель по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказала, что орган здравоохранения впервые выявил вариант Arcturus еще в январе.

Arcturus может вытеснять другие штаммы. Фото иллюстративное: Google

Она сообщила, что лабораторные исследования показали "повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность". Наиболее активное распространение было обнаружено в Индии, где вирус вытеснил другие штаммы. На данный момент новый штамм обнаружен еще в 20 странах, включая Великобританию и США.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в настоящее время в стране зарегистрировано менее 100 случаев заболевания, при этом тяжелых заболеваний у людей, зараженных новым вариантом, не обнаружено.

Какие симптомы у нового штамма COVID-19 Arcturus

Омикрон обычно вызывает набор симптомов, напоминающих простуду или грипп, таких как:

насморк

головная боль

усталость (легкая или сильная)

чихание

боль в горле

Среди новых сиптомов Arcturus конъюнктивит. Фото иллюстративное: Google

Однако доктор Випин Вашиштха — педиатр и бывший глава Комитета по иммунизации Индийской академии педиатрии - сказал, что распространение Arcturus в Индии показало новые симптомы, которых не было в предыдущих волнах.

Медик сообщил, что симптомы, затрагивающие глаза, стали внезапно проявляться у детей. У детей проявляется лихорадка, простудные симптомы, а также конъюнктивит, который вызывает "зуд" и "слипание" глаз.

Подействует ли вакцина против нового штамма COVID-19 Arcturus

Первые исследования показывают, что нет необходимости беспокоиться по поводу Arcturus. Масштабное распространение вакцин по всей Великобритании означает, что многие уже имеют определенный уровень защиты от этого вируса. И даже если этот вариант вызывает инфекции у людей, прошедших вакцинацию, это не означает, что он способен вызвать тяжелое течение заболевания.

Arcturus не вызывает осложнений. Фото иллюстративное: Google

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения призывает Китай предоставить всю возможную информацию о происхождении коронавируса, поскольку без китайских данных установить происхождение Covid-19 невозможно.

Также сообщалось, что в Одессе от COVID-19 за неделю умерли два человека.