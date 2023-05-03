Який тиск високий, а який понижений

Лікар вимірює тиск у пацієнта. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дуже часто людина може не відчувати виражених ознак хвороби. І єдиний спосіб перевірити, чи не є ваш артеріальний тиск вищим за норму — це виміряти його. Попри те, що сучасна доказова медицина пропонує ефективні медикаментозні рішення для нормалізації тиску, деякі пацієнти все ще схильні довіряти небезпечним "бабусиним" методам.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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"Серед радянських препаратів, які застосовували проти високого тиску, найбільш популярним був клофелін. Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми з приводу безпеки. Зокрема недотримання норм безпечного дозування та пов’язані з цим наслідки, як-от неврологічні ефекти", — пояснила кардіологиня Ілона Бегларян.

Ще один препарат, який був популярний у ті часи — це фуросемід.

"Фуросемід також впливає на артеріальний тиск, проте не напряму. Він є сечогінним засобом. Пацієнти часто приймали препарат понад норму, спостерігаючи за протинабряковим ефектом фуросеміду. Передозування препаратом призводить до критичного зниження рівня калію в крові — небезпечного передусім для серця", — додали лікарі.

Вимірювання тиску. Фото: Freepik

Деякі з народних методів використовують з часів давнього середньовіччя. Наприклад, п’явки. При підвищеному тиску п’явки використовували з дуже простих і логічних міркувань: менше крові — нижчий тиск.

Інший специфічний метод — парити ноги. Як пояснюють лікарі, коли периферичні дрібні судини розширюються, артеріальний тиск тимчасово знижується. Але одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша — впливати на серйозні кардіологічні стани.

Рекомендації від медиків. Фото: МОЗ

У деяких випадках ефективнішим за ліки з серйозними побічними ефектами чи п’явки може бути зміна стилю життя. Корекція раціону та підвищення фізичної активності можуть допомогти знизити тиск вже за декілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу.

Свіжі овочі для фрукти для збалансованого харчування. Фото: Freepik

Що можна зробити вже зараз, щоб підтримати здоров’я судин і серця:

спробуйте знизити споживання солі принаймні до 1 чайної ложки на день. І йдеться не лише про сіль, яку ви додаєте в їжу, але й про ту, яка міститься в готових продуктах. Наприклад, консервах, випічці тощо;

харчуйтесь збалансовано, включіть до раціону більше фруктів та овочів;

не нехтуйте фізичною активністю;

порадьтесь із лікарем/кою щодо того, чи в нормі ваш індекс маси тіла;

відмовтесь від куріння та алкоголю;

спробуйте споживати менше кофеїну.

Звісно, декому не обійтись і без медикаментів. Проте пам’ятайте — схему лікування має призначати виключно лікар.

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