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В МОЗ рассказали, как распознать проблемы с давлением и что не стоит делать

3 мая 2023 18:27
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какое давление высокое, а какое пониженное
Врач измеряет давление у пациента. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Очень часто человек может не ощущать выраженные признаки болезни. И единственный способ проверить, не ваше артериальное давление выше нормы — это измерить его. Несмотря на то, что современная доказательная медицина предлагает эффективные медикаментозные решения для нормализации давления, некоторые пациенты все еще склонны доверять опасным "бабушкиным" методам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Среди советских препаратов, применявшихся против высокого давления, наиболее популярным был клофелин. Клофелин действительно обладает способностью снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты", — пояснила кардиологиня Илона Бегларян.

Еще один препарат, который был популярен в те времена – это фуросемид.

"Фуросемид также влияет на АД, однако не напрямую. Он является мочегонным средством. Пациенты часто принимали препарат сверх нормы, наблюдая противоотечный эффект фуросемида. Передозировка препаратом приводит к критическому снижению уровня калия в крови — опасному прежде всего для сердца", — добавили врачи.

Измерение давления. Фото: Freepik

Некоторые из народных методов используются со времен древнего средневековья. Например, пиявки. При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым и логичным соображениям: меньше крови — более низкое давление.

Другой специфический метод — парить ноги. Как объясняют врачи, когда мелкие периферические сосуды расширяются, артериальное давление временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое — влиять на серьезные кардиологические состояния.

Рекомендации от медиков. Фото: МОЗ

В некоторых случаях эффективнее лекарств с серьезными побочными эффектами или пиявки может быть изменение стиля жизни. Коррекция рациона и повышение физической активности могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени.

Свежие овощи для фруктов для сбалансированного питания. Фото: Freepik

Что можно сделать уже сейчас, чтобы поддержать здоровье сосудов и сердца:

  • попробуйте снизить потребление соли по крайней мере до 1 чайной ложки в день. И речь не только о соль, которую вы добавляете в пищу, но и о той, которая содержится в готовых продуктах. Например, консервы, выпечки и т.п.;
  • питайтесь сбалансированно, включите в рацион больше фруктов и овощей;
  • не пренебрегайте физической активностью;
  • посоветуйтесь с врачом относительно того, в норме ли ваш индекс массы тела;
  • откажитесь от курения и алкоголя;
  • попробуйте потреблять меньше кофеина.

Конечно, некоторым не обойтись и без медикаментов. Однако помните – схему лечения должен назначать исключительно врач.

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