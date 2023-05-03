Какое давление высокое, а какое пониженное

В МОЗ рассказали, как распознать проблемы с давлением и что не стоит делать
Очень часто человек может не ощущать выраженные признаки болезни. И единственный способ проверить, не ваше артериальное давление выше нормы — это измерить его. Несмотря на то, что современная доказательная медицина предлагает эффективные медикаментозные решения для нормализации давления, некоторые пациенты все еще склонны доверять опасным "бабушкиным" методам.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Чем опасны "народные" методы, нормализующие давление
"Среди советских препаратов, применявшихся против высокого давления, наиболее популярным был клофелин. Клофелин действительно обладает способностью снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты", — пояснила кардиологиня Илона Бегларян.
Еще один препарат, который был популярен в те времена – это фуросемид.
"Фуросемид также влияет на АД, однако не напрямую. Он является мочегонным средством. Пациенты часто принимали препарат сверх нормы, наблюдая противоотечный эффект фуросемида. Передозировка препаратом приводит к критическому снижению уровня калия в крови — опасному прежде всего для сердца", — добавили врачи.
Некоторые из народных методов используются со времен древнего средневековья. Например, пиявки. При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым и логичным соображениям: меньше крови — более низкое давление.
Другой специфический метод — парить ноги. Как объясняют врачи, когда мелкие периферические сосуды расширяются, артериальное давление временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое — влиять на серьезные кардиологические состояния.
В некоторых случаях эффективнее лекарств с серьезными побочными эффектами или пиявки может быть изменение стиля жизни. Коррекция рациона и повышение физической активности могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени.
Что можно сделать уже сейчас, чтобы поддержать здоровье сосудов и сердца:
- попробуйте снизить потребление соли по крайней мере до 1 чайной ложки в день. И речь не только о соль, которую вы добавляете в пищу, но и о той, которая содержится в готовых продуктах. Например, консервы, выпечки и т.п.;
- питайтесь сбалансированно, включите в рацион больше фруктов и овощей;
- не пренебрегайте физической активностью;
- посоветуйтесь с врачом относительно того, в норме ли ваш индекс массы тела;
- откажитесь от курения и алкоголя;
- попробуйте потреблять меньше кофеина.
Конечно, некоторым не обойтись и без медикаментов. Однако помните – схему лечения должен назначать исключительно врач.
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