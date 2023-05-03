Какое давление высокое, а какое пониженное

Врач измеряет давление у пациента. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Очень часто человек может не ощущать выраженные признаки болезни. И единственный способ проверить, не ваше артериальное давление выше нормы — это измерить его. Несмотря на то, что современная доказательная медицина предлагает эффективные медикаментозные решения для нормализации давления, некоторые пациенты все еще склонны доверять опасным "бабушкиным" методам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Среди советских препаратов, применявшихся против высокого давления, наиболее популярным был клофелин. Клофелин действительно обладает способностью снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты", — пояснила кардиологиня Илона Бегларян.

Еще один препарат, который был популярен в те времена – это фуросемид.

"Фуросемид также влияет на АД, однако не напрямую. Он является мочегонным средством. Пациенты часто принимали препарат сверх нормы, наблюдая противоотечный эффект фуросемида. Передозировка препаратом приводит к критическому снижению уровня калия в крови — опасному прежде всего для сердца", — добавили врачи.

Измерение давления. Фото: Freepik

Некоторые из народных методов используются со времен древнего средневековья. Например, пиявки. При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым и логичным соображениям: меньше крови — более низкое давление.

Другой специфический метод — парить ноги. Как объясняют врачи, когда мелкие периферические сосуды расширяются, артериальное давление временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое — влиять на серьезные кардиологические состояния.

Рекомендации от медиков. Фото: МОЗ

В некоторых случаях эффективнее лекарств с серьезными побочными эффектами или пиявки может быть изменение стиля жизни. Коррекция рациона и повышение физической активности могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени.

Свежие овощи для фруктов для сбалансированного питания. Фото: Freepik

Что можно сделать уже сейчас, чтобы поддержать здоровье сосудов и сердца:

попробуйте снизить потребление соли по крайней мере до 1 чайной ложки в день. И речь не только о соль, которую вы добавляете в пищу, но и о той, которая содержится в готовых продуктах. Например, консервы, выпечки и т.п.;

питайтесь сбалансированно, включите в рацион больше фруктов и овощей;

не пренебрегайте физической активностью;

посоветуйтесь с врачом относительно того, в норме ли ваш индекс массы тела;

откажитесь от курения и алкоголя;

попробуйте потреблять меньше кофеина.

Конечно, некоторым не обойтись и без медикаментов. Однако помните – схему лечения должен назначать исключительно врач.

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