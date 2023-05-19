Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow У МОЗ розповіли, чи можна "випотіти" хворобу arrow

У МОЗ розповіли, чи можна "випотіти" хворобу

19 травня 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому високу температуру не можна терпіти
Висока температура тіла. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Від багатьох людей, які відчувають симптоми застуди можна часто почути, що їм допомагає закутатися в ковдру та гарно пропотіти. Проте медики зазначають, що такий спосіб немає нічого спільного з лікуванням, а навпаки наносить сильну шкоду для всього організму. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

"Чи бувало з вами таке: захворіли на гостре респіраторне захворювання (ГРЗ), а потім почуваєтеся краще після важкої ночі з гарячкою і потом? Ймовірно, що бувало і не раз. Тому-то міф про можливість "випотіти хворобу" досі живий, а люди з ГРЗ прагнуть "лікуватися" кублінням в численні ковдри. Чи це допоможе? Ні. Адже піт – це не причина видужання, а побічний ефект роботи імунної системи та регуляції температури тіла. Ми почуваємося краще тільки тоді, коли імунна система подолала збудника захворювання", — повідомили лікарі.  

Що робити, аби скоріше видужати?

Медики нагадують, що температура тіла має бути завжди сталою, а якщо вона збільшилася, це означає, що внашому тілі задля цього тимчасово змінили налаштування терморегуляції. 

Людина при застуді. Фото: Freepik

"Поштовхом є передусім контакт з чужорідними бактеріями чи вірусами, а ціль – активація певних генів та розвиток імунної відповіді.  Піт виділяється тоді, коли тіло знову отримує дозвіл на нормалізацію температури після гарячки. Потовиділення при хворобі – ознака того, що імунна реакція запустилася належним чином", — додали лікарі. 

Чому з'являється піт при високій температурі 

Піт – це ознака того, що наш імунітет почав справлятися зі збудником хвороби, а не причина перемоги над ним.

Чоловік вимірює температуру тіла. Фото: Freepik

Гарячка не вбиває збудників хвороби, але якщо триває довго і є надто потужною, то шкодить організму. 

"Не дарма ж ми маємо так добре налаштовану терморегуляцію. Тому не потрібно намагатися викликати потовиділення перегрівом чи терпіти високу температуру (38 °С і вище) — це не допоможе подолати інфекцію", — зазначили медики. 

Якщо висока температура та гарячка тривають довго і збити її не вдається, значить, тіло досі отримує сигнал про присутність збудника хвороби — наприклад, ураження легенів пневмококами — і запалення триває далі. У такому разі треба негайно звернутися до лікаря.

Раніше ми писали, що Комаровський дав три поради, що робити при дуже високій температурі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB