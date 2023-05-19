Чому високу температуру не можна терпіти

Висока температура тіла. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Від багатьох людей, які відчувають симптоми застуди можна часто почути, що їм допомагає закутатися в ковдру та гарно пропотіти. Проте медики зазначають, що такий спосіб немає нічого спільного з лікуванням, а навпаки наносить сильну шкоду для всього організму.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Чи бувало з вами таке: захворіли на гостре респіраторне захворювання (ГРЗ), а потім почуваєтеся краще після важкої ночі з гарячкою і потом? Ймовірно, що бувало і не раз. Тому-то міф про можливість "випотіти хворобу" досі живий, а люди з ГРЗ прагнуть "лікуватися" кублінням в численні ковдри. Чи це допоможе? Ні. Адже піт – це не причина видужання, а побічний ефект роботи імунної системи та регуляції температури тіла. Ми почуваємося краще тільки тоді, коли імунна система подолала збудника захворювання", — повідомили лікарі.

Що робити, аби скоріше видужати?

Медики нагадують, що температура тіла має бути завжди сталою, а якщо вона збільшилася, це означає, що внашому тілі задля цього тимчасово змінили налаштування терморегуляції.

Людина при застуді. Фото: Freepik

"Поштовхом є передусім контакт з чужорідними бактеріями чи вірусами, а ціль – активація певних генів та розвиток імунної відповіді. Піт виділяється тоді, коли тіло знову отримує дозвіл на нормалізацію температури після гарячки. Потовиділення при хворобі – ознака того, що імунна реакція запустилася належним чином", — додали лікарі.

Чому з'являється піт при високій температурі

Піт – це ознака того, що наш імунітет почав справлятися зі збудником хвороби, а не причина перемоги над ним.

Чоловік вимірює температуру тіла. Фото: Freepik

Гарячка не вбиває збудників хвороби, але якщо триває довго і є надто потужною, то шкодить організму.

"Не дарма ж ми маємо так добре налаштовану терморегуляцію. Тому не потрібно намагатися викликати потовиділення перегрівом чи терпіти високу температуру (38 °С і вище) — це не допоможе подолати інфекцію", — зазначили медики.

Якщо висока температура та гарячка тривають довго і збити її не вдається, значить, тіло досі отримує сигнал про присутність збудника хвороби — наприклад, ураження легенів пневмококами — і запалення триває далі. У такому разі треба негайно звернутися до лікаря.

Раніше ми писали, що Комаровський дав три поради, що робити при дуже високій температурі.