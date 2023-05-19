Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow В МОЗ рассказали, можно ли "выпотеть" болезнь arrow

В МОЗ рассказали, можно ли "выпотеть" болезнь

19 мая 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему высокую температуру нельзя терпеть
Высокая температура тела. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

От многих людей, которые испытывают симптомы простуды, можно часто услышать, что им помогает закутаться в одеяло и хорошо пропотеть. Однако медики отмечают, что такой способ не имеет ничего общего с лечением, а наоборот наносит сильный вред всему организму.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Бывало ли с вами такое: заболели острым респираторным заболеванием (ОРЗ), а потом чувствуете себя лучше после тяжелой ночи с лихорадкой и потом? Вероятно, что бывало и не раз. Поэтому-то миф о возможности "выпотеть болезнь" до сих пор жив, а люди с ОРЗ стремятся "лечиться" гнетом в многочисленные одеяла. Поможет ли это? Нет. Ведь пот – это не причина выздоровления, а побочный эффект работы иммунной системы и регуляции температуры тела. Мы чувствуем себя лучше только тогда, когда иммунная система преодолела возбудителя заболевания", — сообщили врачи.

Что делать, чтобы поскорее поправиться?

Медики напоминают, что температура тела должна быть постоянной, а если она увеличилась, это означает, что в нашем теле ради этого временно изменили настройки терморегуляции.

Человек в простуде. Фото: Freepik

"Причиной является прежде всего контакт с чужеродными бактериями или вирусами, а цель – активация определенных генов и развитие иммунного ответа. Пот выделяется тогда, когда тело снова получает разрешение на нормализацию температуры после лихорадки. Потоотделение при болезни – признак того, что иммунная реакция запустилась должным образом", — добавили врачи.

Почему появляется пот при высокой температуре

Пот – признак того, что наш иммунитет начал справляться с возбудителем болезни, а не причина победы над ним.

Человек измеряет температуру тела. Фото: Freepik

Лихорадка не убивает возбудителей болезни, но если длится долго и слишком мощная, то вредит организму.

"Не зря же у нас так хорошо настроенная терморегуляция. Поэтому не нужно пытаться вызвать потоотделение перегревом или терпеть высокую температуру (38 °С и выше) — это не поможет преодолеть инфекцию",— отметили медики.

Если высокая температура и лихорадка продолжаются долго и сбить ее не удается, значит, тело до сих пор получает сигнал о присутствии возбудителя болезни – например, поражение легких пневмококками – и воспаление продолжается дальше. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что Комаровский дал три совета, что делать при очень высокой температуре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас