Почему высокую температуру нельзя терпеть

Высокая температура тела. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

От многих людей, которые испытывают симптомы простуды, можно часто услышать, что им помогает закутаться в одеяло и хорошо пропотеть. Однако медики отмечают, что такой способ не имеет ничего общего с лечением, а наоборот наносит сильный вред всему организму.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Бывало ли с вами такое: заболели острым респираторным заболеванием (ОРЗ), а потом чувствуете себя лучше после тяжелой ночи с лихорадкой и потом? Вероятно, что бывало и не раз. Поэтому-то миф о возможности "выпотеть болезнь" до сих пор жив, а люди с ОРЗ стремятся "лечиться" гнетом в многочисленные одеяла. Поможет ли это? Нет. Ведь пот – это не причина выздоровления, а побочный эффект работы иммунной системы и регуляции температуры тела. Мы чувствуем себя лучше только тогда, когда иммунная система преодолела возбудителя заболевания", — сообщили врачи.

Что делать, чтобы поскорее поправиться?

Медики напоминают, что температура тела должна быть постоянной, а если она увеличилась, это означает, что в нашем теле ради этого временно изменили настройки терморегуляции.

Человек в простуде. Фото: Freepik

"Причиной является прежде всего контакт с чужеродными бактериями или вирусами, а цель – активация определенных генов и развитие иммунного ответа. Пот выделяется тогда, когда тело снова получает разрешение на нормализацию температуры после лихорадки. Потоотделение при болезни – признак того, что иммунная реакция запустилась должным образом", — добавили врачи.

Почему появляется пот при высокой температуре

Пот – признак того, что наш иммунитет начал справляться с возбудителем болезни, а не причина победы над ним.

Человек измеряет температуру тела. Фото: Freepik

Лихорадка не убивает возбудителей болезни, но если длится долго и слишком мощная, то вредит организму.

"Не зря же у нас так хорошо настроенная терморегуляция. Поэтому не нужно пытаться вызвать потоотделение перегревом или терпеть высокую температуру (38 °С и выше) — это не поможет преодолеть инфекцию",— отметили медики.

Если высокая температура и лихорадка продолжаются долго и сбить ее не удается, значит, тело до сих пор получает сигнал о присутствии возбудителя болезни – например, поражение легких пневмококками – и воспаление продолжается дальше. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что Комаровский дал три совета, что делать при очень высокой температуре.