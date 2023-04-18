Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Ймовірність нової епідемії становить 30%. Фото Google

Імовірність виникнення пандемії, подібної до COVID-19, у найближче десятиліття становить 27,5%. Це з тим, що віруси з'являються дедалі частіше, а швидке поширення вакцин є ключем до зниження смертей.

Про це повідомив The Japan Times.

Читайте також:

Зміна клімату, зростання кількості міжнародних поїздок, збільшення чисельності населення та загроза інфекційних та паразитарних захворювань сприяють підвищенню ризику, вважають у лондонській компанії Airfinity Ltd.

"Але якщо ефективні вакцини почнуть застосовуватися через 100 днів після виявлення нового патогену, ймовірність смертельної пандемії знизиться до 8,1%, згідно з моделюванням компанії", — повідомили дослідники.

Вірус, що розбушувався, може вбити близько 15 000 людей за один день: Фото Google

У найгіршому випадку вірус пташиного грипу, який мутував для передачі від людини до людини, може вбити до 15 000 людей у Великій Британії за один день, вважають в Airfinity.

"Зараз, коли світ живе з COVID-19, експерти з охорони здоров'я переключають свою увагу на підготовку до наступної потенційної глобальної загрози. За останні два десятиліття вже з'явилися три основні коронавіруси, що викликають атипову пневмонію, MERS та COVID-19, а також пандемію свинячого грипу у 2009 році", — додали дослідники.

Вчені пильно стежать за поширенням пташиного грипу: Фото Google

Швидке поширення штаму пташиного грипу H5N1 викликає побоювання. Хоча поки заразилося лише невелика кількість людей і немає ознак того, що вірус перейшов від людини до людини, стрімке зростання захворюваності серед птахів та збільшення числа випадків зараження серед ссавців викликали занепокоєння вчених та урядів тим, що вірус може мутувати, що полегшує його поширення.

"Багато патогенів високого ризику, таких як MERS і зика, не мають затверджених вакцин або методів лікування, а існуючі політики спостереження навряд чи зможуть своєчасно виявити нову пандемію, що наголошує на нагальній необхідності вжиття заходів щодо забезпечення готовності до пандемії", — заявили в компанії Airfinity.

Раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Китай надати всю можливу інформацію про походження коронавірусу, оскільки без китайських даних встановити походження Covid-19 неможливо.