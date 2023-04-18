Когда закончится эпидемия коронавируса

Вероятность новой эпидемии составляет 30% Фото Google

Вероятность возникновения пандемии, подобной COVID-19, в ближайшее десятилетие составляет 27,5%. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще, а быстрое распространение вакцин является ключом к снижению смертельных исходов.

Об этом сообщил The Japan Times.

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Изменение климата, рост числа международных поездок, увеличение численности населения и угроза инфекционных и паразитарных заболеваний способствуют повышению риска, считают в лондонской компании Airfinity Ltd.

"Но если эффективные вакцины начнут применяться через 100 дней после обнаружения нового патогена, вероятность смертельной пандемии снизится до 8,1%, согласно моделированию компании", — сообщили исследователи.

Разбушевавшийся вирус может убить около 15 000 человек за один день: Фото Google

В худшем случае вирус птичьего гриппа, мутировавший для передачи от человека к человеку, может убить до 15 000 человек в Великобритании за один день, считают в Airfinity.

"Сейчас, когда мир живет с COVID-19, эксперты в области здравоохранения переключают свое внимание на подготовку к следующей потенциальной глобальной угрозе. За последние два десятилетия уже появились три основных коронавируса, вызывающие атипичную пневмонию, MERS и COVID-19, а также пандемия свиного гриппа в 2009 году", — добавили исследователи.

Ученые пристально следят за распространением птичьего гриппа: Фото Google

Быстрое распространение штамма птичьего гриппа H5N1 уже вызывает опасения. Хотя пока заразилось лишь небольшое число людей и нет признаков того, что вирус перешел от человека к человеку, стремительный рост заболеваемости среди птиц и увеличение числа случаев заражения среди млекопитающих вызвали обеспокоенность ученых и правительств тем, что вирус может мутировать, что облегчает его распространение.

"Многие патогены высокого риска, такие как MERS и зика, не имеют утвержденных вакцин или методов лечения, а существующие политики наблюдения вряд ли смогут своевременно обнаружить новую пандемию, что подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер по обеспечению готовности к пандемии", — заявили в компании Airfinity.

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения призывает Китай предоставить всю возможную информацию о происхождении коронавируса, поскольку без китайских данных установить происхождение Covid-19 невозможно.