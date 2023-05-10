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Комаровський дав три поради, що робити при дуже високій температурі

10 травня 2023 11:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити за високої температури
Высокая температура. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Буває, що за ГРВІ виникає дуже висока температура, яка складно збивається. Лікар дав три рекомендації, які допоможуть стабілізувати температуру.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Не має значення як це називається, грип, коронавірус, аденовірус, у нас є головні симптоми вірусної інфекції – нежить, кашель, підвищення температури тіла. Але на цей раз температура височена. Для кожного вона по-різному висока, якщо ви звикли хворіти за середньої температури 37-39, а тут прямо вище 39, хоча вище 39 це буде дуже висока температура для будь-якої людини", — прокоментував лікар.

3 важливі помилки, які здійснюються

Гарячка. Фото: Freepik

1. Якщо в організмі є дефіцит рідини, організм ніяк не може скинути тепло, тому що не працюють основні системи тепловіддачі.

Пити багато рідини. Фото: Freepik

"Ми не можемо віддати тепло вдихаючи повітря, що зігрівається, ми не можемо віддати тепло за допомогою вироблення поту. Не працюють жарознижувальні засоби, тому не буде користі від лікування високої температури, якщо ви наковталися таблеток, ліги і чекаєте, коли вони спрацюють. Ви маєте дуже багато пити рідини, будь-яку", — нагадав Комаровський.

2. Важливість температури довкілля.

"Багато разів про це розповідав. Дуже важливо контролювати параметри повітря, насамперед температуру повітря, що вдихається. Якою б не була температура навколишнього середовища, повітря, проходячи дихальними шляхами, зволожується і нагрівається", — сказав Євген Комаровський.

Людина провітрює приміщення. Фото: Freepik

Оптимальна температура довкілля 18 градусів, максимум 20-21. При цьому людина не повинна мерзнути.

3. За температури вище 39 градусів виникає спазм периферичних судин.

Чоловік п'є ліки. Фото: Freepik

"Цей спазм дуже виражений у шлунку та кишечнику, тобто будь-яка таблетка, яку ви проковтнете, мирно лежатиме у шлунку, але не всмокчеться. Для того, щоб при температурі спрацювали жарознижувальні засоби, вони повинні бути в рідкому вигляді. Тому я вас дуже прошу, навіть якщо ви дорослий дядько, який завжди без проблем ковтає пігулки, майте в будинку жарознижувальні засоби в розчинній формі. Ідеально взяти розчин, наприклад парацетамол або ібупрофен, завжди є в розчинних таблетках, і краще розчиняти цю таблетку не на 100 грам, а на півлітра",  — сказав Євген Комаровський.

Раніше ми писали про десять порад від Комаровського як добре спати. Давно відомо, що людина проводить третину свого життя уві сні. Уві сні організм відновлюється і набирається сил, довготривалі проблеми зі сном можуть призвести до більших проблем, ніж нам здається.

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