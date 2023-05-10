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Комаровский дал три совета, что делать при очень высокой температуре

10 мая 2023 11:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать при высокой температуре
Висока температура. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Бывает, что при ОРВИ возникает очень высокая температура, которая сложно сбивается. Врач дал три рекомендации, которые помогут стабилизировать температуру. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Неважно как это называется, грипп, коронавирус, аденовирус, у нас есть главные симптомы вирусной инфекции — насморк, кашель, повышение температуры тела. Но в этот раз температура высоченная. Для каждого она по разному высокая, если вы привыкли болеть при средней температуре 37-39, а тут прям выше 39, хотя выше 39 это будет очень высокая температура для любого человека", — прокомментировал врач. 

3 важные ошибки, которые совершаются 

Лихорадка. Фото: Freepik

1. Если в организме дефицит жидкости, организм никак не может сбросить тепло, потому что не работают основные системы теплоотдачи. 

Пить много жидкости. Фото: Freepik

"Мы не может отдать тепло вдыхая согреваемый воздух, мы не может отдать тепло посредством выработки пота. Не работают жаропонижающие средства, поэтому не будет толку от лечения высокой температуры, если вы наглотались таблеток, легли и ждете, когда они сработают. Вы должны очень много пить жидкости, любой", — напомнил Комаровский. 

2. Важность температуры окружающей среды. 

"Много раз об этом рассказывал. Очень важно контролировать параметры воздуха, в первую очередь температуру вдыхаемого воздуха. Какой бы ни была температура окружающей среды, воздух проходя по дыхательным путям увлажняется и нагревается", — сказал Евгений Комаровский. 

Проветривание помещения. Фото: Freepik

Оптимальная температура окружающей среды 18 градусов, максимум 20-21. При этом человек не должен мерзнуть. 

3. При температуре выше 39 градусов возникает спазм периферических сосудов. 

Человек пьет лекарство. Фото: Freepik

"Этот спазм очень выражен в желудке и кишечнике, то есть любая таблетка, которую вы проглотите, будет мирно лежать в желудке, но не всосется. Для того, чтобы при температуре сработали жаропонижающие средства они должны быть в жидком виде. Поэтому я вас очень прошу, даже если вы взрослый дядька, который всегда без проблем глотает таблетки, имейте в доме жаропонижающие средства в растворимой форме. Идеально — взять раствор, например парацетамол или ибупрофен, всегда есть в растворимых таблетках, и лучше растворять эту таблетку не на 100 грамм, а на пол литра", — сказал Евгений Комаровский. 

Ранее мы писали, про десять советов от Комаровского, как хорошо спать. Давно известно, что человек проводит треть своей жизни во сне. Во сне организм восстанавливается и набирается сил, долговременные проблемы со сном могут привести к большим проблемам, чем нам кажется. 

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