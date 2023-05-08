Как бороться с бессонницей?

Человек крепко спит. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Давно известно, что человек проводит треть своей жизни во сне. Во сне организм восстанавливается и набирается сил, долговременные проблемы со сном могут привести к большим проблемам, чем нам кажется.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"По огромным количествам исследований доказано, что качество сна, глубина сна, время сна, сама возможность высыпаться, самым прямым образом влияет на наше здоровье. Поэтому проанализировав огромное количество литературы, хочу дам вам десять самых главных советов", — сказал врач.

1. Режим

Врач считает, что люди, которые выбирают деятельность, которая предусматривает ненормированный режим сна, должны понимать, что этим решением ухудшают свое здоровье.

"Многие недооценивают важность режима и даже гордятся тем, что сегодня могут спать три час, завтра чуть больше. Медицинская наука на огромном статистическом материале доказала, что и состояние здоровья, и работоспособность и когнитивные функции, способность обучаться и общаться, намного лучше, когда у человека есть режим сна", — прокомментировал Евгений Комаровский.

Человек и будильник. Фото: Pexels

2. Физическая активность

Физическая активность однозначно способствует здоровому сну и увеличивает глубину сна, но речь идет исключительно о физической активности в течении дня, но исключая два-три часа непосредственно перед сном.

"Это один из факторов влияющим на детский сон, когда вечером приходит с работы папа и начинаются активные игры. После такой активности ребенка очень сложно уложить спать", — пояснил врач.

Занятие спортом. Фото: Pexels

3. Циркадные ритмы

Циркадные ритмы — это ритмы сна и бодрствования, которые заложены в нас природой. То есть организм и гормоны учитывают смену дня и ночи и смену времен года.

"Надо, чтобы хотя 30 минут в день на сетчатку глаза попадал естественный свет. Это нужно учитывать при планировании режима труда и отдыха", — посоветовал Евгений Комаровский.

Времена года. Фото: Pexels

4. Кофеин

Кофеиносодержащие напитки однозначно влияют на качество сна даже если вы относите себя к людям на которых это не влияет.

"Даже если это не оказывает на вас очевидного влияния, это все равно изменяет ритм дыхания, работу почек, сердечного ритма и уменьшает глубину сна. Речь идет о том, что в среднем кофеин в организме человека расщепляется в течении 6 часов", — сказал врач.

Человек пьет кофе. Фото: Pexels

5. Дневной сон

"Если дневной сон является традицией и вашим привычным ритуалом — спите. Но если вы не спите стабильно днем, это для вас не привычка, и если вам захотелось поспать, пусть это будет не дольше, чем 30 минут. Если вы будете спать дольше 30 минут — это однозначно отразится на качестве вашего ночного сна", — объяснил врач.

Человек спит днем. Фото: Pexels

6. Алкоголь

"Алкоголь ухудшает качество сна. Как правило люди пьют алкоголь в вечернее время, это плохая идея. Основная опасность алкоголя реализуется как раз таки через нарушение сна", — считает врач.

Девушка пьет алкоголь. Фото: Pexels

7. Экран перед сном

Комаровский напомнил, что лучше избегать светящегося экрана перед сном. Это ухудшает выработку мелатонина, который обеспечивает качество сна.

"Суть в том, что наш организм приспособлен к тому, что день постепенно угасает. И вдруг мы организму, который формировался десятки тысяч лет, и вся эта эволюционная цепочка упирается в то, что перед сном перед нами светит экран", — сказал врач.

Человек смотрит в экран ноутбука. Фото: Pexels

8. Спальня

Врач считает, что для здорового и крепкого сна важную роль играет и обстановка в которой спит человек. Правильная обстановка влияет на 50% здорового сна.

"В спальне должна быть нормальная влажность воздуха, от 40 до 60%. В спальне должна быть оптимальная температура для сна, 16-19 градусов. Должен быть доступ к свежему воздуху, без присутствия лишнего шума и света", — сказал доктор.

Уютная спальня.Фото: Pexels

9. Если не спится…

Евгений Комаровский пояснил, что если вы в течении 20 минут не можете уснуть, нужно встать, а не пытаться уснуть.

"Прекратите над собой издеваться, встаньте, походите, поработайте, поговорите, а когда почувствуете, что начинаете дремать — идите спать. Вы знаете, этот совет практически присутствует во всех серьезных руководствах. Если вы понимаете, что не уснете ближайшие пару часов — не надо укладываться. Нужно выработать ассоциативную связь, что постель — это сон", — отметил Комаровский.

Человек не может уснуть. Фото: Pexels

10. Постель

Качество постельного белья и матрас играют важную роль.

"Качество матраса и подушек очень важно, необходимо их своевременно менять. Замечали, что многие отмечают, как во время путешествий в отелях хорошо спят. А вы не обращали внимание на то, что во многих отелях там несколько подушек и они все разного размера. Дома тоже важно выбрать правильную подушку. Это не менее важно, чем выбрать себе правильно товарища по постели", — резюмировал Евгений Комаровский.

В кровати много подушек. Фото: Pexels

Раньше мы писали о рекомендациях, которые помогут крепко спать.