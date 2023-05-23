Які симптоми можуть бути після вакцинації

У МОЗ пояснили, чому вакцинація не може стати причиною хвороби
Попри існуючий міф про те, що вакцинація може викликати хвороби, наукові факти свідчать про інше. Вакцинація це безпечний, ефективний і комфортний спосіб здобуття імунітету — на відміну від хвороб.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Симптоми після вакцинації
"Вакцинація не може стати причиною хвороби, та при цьому імунна система робить те, що має робити при зустрічі з інфекцією. Тому після щеплення можна відчути певні симптоми запалення, як-от почервоніння чи біль в місці уколу, підвищення температури, головний біль", — повідомили лікарі.
У разі щеплення вакциною КПК (від кору, епідемічного паротиту, краснухи) на 7-12 дні можливі висип чи набряк слинних залоз. Це — нормальні реакції.
"Вони свідчать про те, що імунна система побачила вакцину та вирішує, що воно таке і як слід реагувати. Такі симптоми мають минути за кілька днів, адже жодних хвороботворних процесів не стається", — додали фахівці.
Підвищення температури частіше буває після щеплення вакцинами, що містять клітинні стінки бактерій.
Проте у МОЗ зазначають, що якщо після щеплення людина відчуває дискомфорт, гарячку, то лікарі дозволяють вжити нестероїдний протизапальний засіб — ібупрофен або аспірин.
Анафілаксія після щеплення
Ненормальна реакція на щеплення — це анафілаксія — потужна та швидка реакція імунної системи в разі алергії до якогось компонента вакцини, що настає одразу після щеплення.
"Анафілаксія може призвести до спазму бронхів чи набряку слизових. Вона трапляється вкрай рідко – в 1 випадку на мільйон щеплень. В кожному пункті вакцинації є медикаменти для порятунку в разі анафілаксії", — зауважили медики.
Саме тому після щеплення лікарі просять пацієнтів посидіти пів години, а не йти – якщо буде анафілаксія, їм одразу нададуть необхідну допомогу. Хоча, лікарі нагадують, що така реакція на щеплення є вкрай рідкісною.
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