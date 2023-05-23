Які симптоми можуть бути після вакцинації

Вакцинація людини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Попри існуючий міф про те, що вакцинація може викликати хвороби, наукові факти свідчать про інше. Вакцинація це безпечний, ефективний і комфортний спосіб здобуття імунітету — на відміну від хвороб.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Симптоми після вакцинації

"Вакцинація не може стати причиною хвороби, та при цьому імунна система робить те, що має робити при зустрічі з інфекцією. Тому після щеплення можна відчути певні симптоми запалення, як-от почервоніння чи біль в місці уколу, підвищення температури, головний біль", — повідомили лікарі.

Вакцина від вірусу. Фото: Freepik

У разі щеплення вакциною КПК (від кору, епідемічного паротиту, краснухи) на 7-12 дні можливі висип чи набряк слинних залоз. Це — нормальні реакції.

"Вони свідчать про те, що імунна система побачила вакцину та вирішує, що воно таке і як слід реагувати. Такі симптоми мають минути за кілька днів, адже жодних хвороботворних процесів не стається", — додали фахівці.

Підвищення температури. Фото: Freepik

Підвищення температури частіше буває після щеплення вакцинами, що містять клітинні стінки бактерій.

Проте у МОЗ зазначають, що якщо після щеплення людина відчуває дискомфорт, гарячку, то лікарі дозволяють вжити нестероїдний протизапальний засіб — ібупрофен або аспірин.

Анафілаксія після щеплення

Ненормальна реакція на щеплення — це анафілаксія — потужна та швидка реакція імунної системи в разі алергії до якогось компонента вакцини, що настає одразу після щеплення.

"Анафілаксія може призвести до спазму бронхів чи набряку слизових. Вона трапляється вкрай рідко – в 1 випадку на мільйон щеплень. В кожному пункті вакцинації є медикаменти для порятунку в разі анафілаксії", — зауважили медики.

Медична допомога. Фото: Freepik

Саме тому після щеплення лікарі просять пацієнтів посидіти пів години, а не йти – якщо буде анафілаксія, їм одразу нададуть необхідну допомогу. Хоча, лікарі нагадують, що така реакція на щеплення є вкрай рідкісною.

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