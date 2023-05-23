Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow У МОЗ пояснили, чому вакцинація не може стати причиною хвороби arrow

У МОЗ пояснили, чому вакцинація не може стати причиною хвороби

23 травня 2023 12:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми можуть бути після вакцинації
Вакцинація людини. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Попри існуючий міф про те, що вакцинація може викликати хвороби, наукові факти свідчать про інше. Вакцинація це безпечний, ефективний і комфортний спосіб здобуття імунітету — на відміну від хвороб.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

Симптоми після вакцинації

"Вакцинація не може стати причиною хвороби, та при цьому імунна система робить те, що має робити при зустрічі з інфекцією. Тому після щеплення можна відчути певні симптоми запалення, як-от почервоніння чи біль в місці уколу, підвищення температури, головний біль", — повідомили лікарі. 

Вакцина від вірусу. Фото: Freepik

У разі щеплення вакциною КПК (від кору, епідемічного паротиту, краснухи) на 7-12 дні можливі висип чи набряк слинних залоз. Це — нормальні реакції. 

"Вони свідчать про те, що імунна система побачила вакцину та вирішує, що воно таке і як слід реагувати. Такі симптоми мають минути за кілька днів, адже жодних хвороботворних процесів не стається", — додали фахівці. 

Підвищення температури. Фото: Freepik

Підвищення температури частіше буває після щеплення вакцинами, що містять клітинні стінки бактерій. 

Проте у МОЗ зазначають, що якщо після щеплення людина відчуває дискомфорт, гарячку, то лікарі дозволяють вжити нестероїдний протизапальний засіб — ібупрофен або аспірин. 

Анафілаксія після щеплення 

Ненормальна реакція на щеплення — це анафілаксія — потужна та швидка реакція імунної системи в разі алергії до якогось компонента вакцини, що настає одразу після щеплення. 

"Анафілаксія може призвести до спазму бронхів чи набряку слизових. Вона трапляється вкрай рідко – в 1 випадку на мільйон щеплень. В кожному пункті вакцинації є медикаменти для порятунку в разі анафілаксії", — зауважили медики. 

Медична допомога. Фото: Freepik

Саме тому після щеплення лікарі просять пацієнтів посидіти пів години, а не йти – якщо буде анафілаксія, їм одразу нададуть необхідну допомогу. Хоча, лікарі нагадують, що така реакція на щеплення є вкрай рідкісною.

Раніше ми писали, що медики розповіли, наскільки важлива вакцина від гепатиту В.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB