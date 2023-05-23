Какие симптомы могут быть после вакцинации

Человек вакцинации. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Несмотря на существующий миф о том, что вакцинация может вызвать болезни, научные факты говорят о другом. Вакцинация — это безопасный, эффективный и комфортный способ получения иммунитета — в отличие от болезней.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Симптомы после вакцинации

"Вакцинация не может стать причиной болезни, и при этом иммунная система делает то, что должна делать при встрече с инфекцией. Поэтому после прививки можно почувствовать определенные симптомы воспаления, таких как покраснение или боль в месте укола, повышение температуры, головная боль", — сообщили врачи.

Вакцины от вируса. Фото: Freepik

При прививке вакциной КПК (от кори, эпидемического паротита, краснухи) на 7-12 дня возможна сыпь или отек слюнных желез. Это нормальные реакции.

"Они свидетельствуют о том, что иммунная система увидела вакцину и решает, что оно такое и как следует реагировать. Такие симптомы должны пройти через несколько дней, ведь никаких болезнетворных процессов не происходит", — добавили специалисты.

Повышение температуры. Фото: Freepik

Повышение температуры чаще бывает после прививки вакцинами, содержащими клеточные стенки бактерий.

Однако в Минздраве отмечают, что если после прививки человек испытывает дискомфорт, лихорадку, то врачи позволяют принять нестероидное противовоспалительное средство — ибупрофен или аспирин.

Анафилаксия после прививки

Ненормальная реакция на прививку – это анафилаксия – мощная и быстрая реакция иммунной системы в случае аллергии к какому-либо компоненту вакцины, который наступает сразу после прививки.

"Анафилаксия может привести к спазму бронхов или отеку слизистых. Она встречается крайне редко - в 1 случае на миллион прививок. В каждом пункте вакцинации есть медикаменты для спасения в случае анафилаксии", — отметили медики.

Медицинская помощь. Фото: Freepik

Именно поэтому после прививки врачи просят пациентов посидеть полчаса, а не уходить – если будет анафилаксия, им сразу окажут необходимую помощь. Хотя врачи напоминают, что такая реакция на прививку крайне редка.

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