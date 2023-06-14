Чи є випадки холери в Україні

У МОЗ перевірили, чи не проникла в Україну холера
Після підриву Каховської ГЕС зросла імовірність поширення холери та інших небезпечних інфекційних хвороб. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
"Результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні", — повідомили в МОЗ.
Повідомляється, що в постраждалих регіонах внаслідок підриву Каховської ГЕС сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя.
Моніторинг води здійснюється в трьох областях:
- в Одеській області;
- в Миколаївській області;
- в Херсонській області.
Також зазначається, що наразі медична система України готується до будь-яких сценаріїв.
Хаби в разі спалахів інфекційних хвороб
"Вже визначено три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність необхідних ліків", — додали в ЦГЗ.
При цьому мешканців всіх постраждалих територій закликають не наражати себе на небезпеку, оскільки наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників.
"Купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм", — резюмували фахівці.
Раніше ми писали, що епідеміологиня розповіла про імовірність зараження холерою в усіх регіонах України.