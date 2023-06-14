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У МОЗ перевірили, чи не проникла в Україну холера

14 червня 2023 13:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи є випадки холери в Україні
Забруднена вода. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Після підриву Каховської ГЕС зросла імовірність поширення холери та інших небезпечних інфекційних хвороб. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні", — повідомили в МОЗ. 

Херсонская область
Затоплені території. Фото: УНІАН

Повідомляється, що в постраждалих регіонах внаслідок підриву Каховської ГЕС сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя. 

Моніторинг води здійснюється в трьох областях: 

  • в Одеській області; 
  • в Миколаївській області; 
  • в Херсонській області.

Також зазначається, що наразі медична система України готується до будь-яких сценаріїв. 

Хаби в разі спалахів інфекційних хвороб

"Вже визначено три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність необхідних ліків", — додали в ЦГЗ. 

таблетка для воды
Таблетки для знезаражання води. Фото: УНІАН

При цьому мешканців всіх постраждалих територій закликають не наражати себе на небезпеку, оскільки наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. 

побережье Одессы
Сміття на узбережжі Одеси. Фото: УНІАН

"Купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм", — резюмували фахівці. 

Раніше ми писали, що епідеміологиня розповіла про імовірність зараження холерою в усіх регіонах України.

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