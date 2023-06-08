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Неочевидні ризики для здоров'я: Комаровський про Каховську ГЕС

8 червня 2023 10:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити з водою, що розлилася після підриву Каховської ГЕС
Євген Комаровський. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Трагедія, що сталася з Каховською дамбою, несе певні ризики для здоров'я і багато з них не цілком очевидні. Є правила, яких мають дотримуватися всі люди, які перебувають у зоні сотні кілометрів.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Зрозуміло, що там вимиваються міни, які вибухають, є багато токсичних продуктів, які змиваються у воду, зрозуміло, що можна елементарно потонути, зрозуміло, що рашисти не заспокоюються і продовжують обстріл. Але є конкретні ризики, на які ми можемо впливати", — сказав лікар.

ДСНС
Робота рятувальників Фото: ДСНС

Лікар нагадав, що ситуація парадоксальна та сюрреалістична. 5 червня ООН відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища, а вже 7 червня ВООЗ відзначає Всесвітній день харчової безпеки.

"Спалах кишкових інфекцій високо ймовірний. Багато хто забуває про те, що Дніпр все-таки впадає в Чорне море. І Каховська трагедія, це не тільки 18 мільярдів кубометрів питної води, це цвинтарі, це ферми, це добрива, це сотні тисяч вигрібних ям і туалетів" , це гній, це каналізаційні системи, які опинилися під водою, це сміттєзвалища, це цвинтар домашніх тварин, це сотні тисяч загиблої риби. І все це в Чорне море",  сказав Євген Комаровський.

ДСНС
Жінка годує собак. Фото: ДСНС

Він також нагадав, що від дельти Дніпра до пляжу Одеси приблизно сто кілометрів, але ризик набагато далі.

"Коли йдеться про ризик гострих кишкових інфекцій, це не тільки потенційний можливий спалах черевного тифу та холери. Це абсолютно елементарні, але дуже небезпечні кишкові палички сальмонели, які точно нікуди не подінуться",  сказав лікар.

ДСНС
Евакуація мешканців. Фото: ДСНС

Дезінфекція води

Євген Комаровський нагадує, що найголовнішим ризиком є вода, яку ми п'ємо. Вода має бути тільки бутильована. Якщо у вас немає доступу до бутильованої води, то вона повинна бути тільки кип'яченою і кип'ятити її треба хоч 5 п'ять хвилин.

Таблетки для дезінфекції води

"Якщо у вас немає доступу до хлорованої або кип'яченої води, думайте про те, що зараз є таблетки для дезінфекції питної води. Дезінфікуйте все, що можете. Особливо те, що потрапляє до рота. Посуд, обробні дошки, столи",  додав лікар.

"Білізна", відбілювач для дезінфекції

"Пам'ятайте, найпростіший засіб для дезінфекції це звичайний побутовий відбілювач. "Білізна", відбілювач, повинен обов'язково містити гіпохлорит натрію, якщо там 5% то він розлучається 15 мл на 3 літри води. І це можна протирати все",  порекомендував лікар.

Дезінфекція посуду для приготування

Комаровський також звернувся до працівників закладів громадського харчування, які займаються приготуванням їжі, зазначивши, що на них зараз покладається величезна впевненість, про яку дуже важливо пам'ятати.

"Особливу увагу звертаю людей, які працюють у громадському харчуванні. Хлопці, на вас зараз страшна відповідальність. Тих, хто годує людей, особливо тих, хто годує дітей. Дитячі табори, дитячі заклади, залийтеся білизною, мийте руки 150 разів. Не пийте напої з льодом" , якщо ви не впевнені, з якої води він зроблений", — сказав він.

Дезінфекція ран та саден

"Забруднена вода дуже небезпечна для пошкодженої шкіри. Якщо в цій воді, купа народу в цій воді рятує, допомагає, будь-яка рана, куди потрапила вода, її треба промити і заклеїти. і сушити на сонці", — резюмував Євген Комаровський.

Раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС — це справжня екологічна катастрофа, наслідки якої посилюватимуться з кожним днем. Порушення всіх водних комунікацій призведе до розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, також розкладатимуться у воді, надаючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

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