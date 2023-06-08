Что делать с водой, которая разлилась после подрыва Каховской ГЭС

Евгений Комаровский. Фото: google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Трагедия, которая произошла с Каховской дамбой несет определенные риски для здоровья и многие из них не вполне очевидные. Есть правила, которые должны соблюдать все люди, которые находятся в зоне сотни километров.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Понятно, что там вымываются мины, которые взрываются, есть много токсических продуктов, которые смываются в воду, понятно, что можно элементарно утонуть, понятно, что рашисты не успокаиваются и продолжают обстрелы. Но тем не менее есть конкретные риски, на которые мы можем влиять", — сказал доктор.

Работа спасателей. Фото: ГСЧС

Врач напомнил, что ситуация парадоксальная и сюрреалистичная. 5 июня ООН отмечает Всемирный день охраны окружающей среды, а уже 7 июня ВОЗ отмечает Всемирный день пищевой безопасности.

"Вспышка кишечных инфекций высоко вероятная. Многие забывают о том, что ДНепр все таки впадает в Черное море. И Каховская трагедия, это не только 18 миллиардов кубометров питьевой воды, это кладбища, это фермы, это удобрения, это сотни тысяч выгребных ям и туалетов, это навоз, это канализационные системы, которые оказались под водой, это свалки мусора, это кладбище домашних животных, это сотни тысяч погибшей рыбы. И все это в Черное море", — сказал Евгений Комаровский.

Женщина кормит собак. Фото: ГСЧС

Он также напомнил, что от дельты Днепра и до пляжа Одессы примерно сто километров, но риск намного дальше.

"Когда речь идет о риске острых кишечных инфекций, это не только потенциальная возможна вспышка брюшного тифа и холеры. Это совершенно элементарные, но очень опасные кишечные палочки сальмонеллы, которые точно никуда не денутся", — сказал доктор.

Эвакуация жителей. Фото: ГСЧС

Дезинфекция воды

Евгений Комаровский напоминает, что самый главный риск это вода, которую мы пьем. Вода должна быть только бутилированная. Если у вас нет доступа к бутилированной воде, то она должна быть только кипяченая и кипятить ее надо хотя 5 пять минут.

Таблетки для дезинфекции воды

"Если у вас нет доступа к хлорированной или кипяченой воде, думайте о том, что сейчас есть таблетки для дезинфекции питьевой воды. Дезинфицируйте все, что можете. Особенно то, что попадает в рот. Посуда, разделочные доски, столы", — добавил врач.

"Белизна", отбеливатель для дезинфекции

"Помните, самое простое средство для дезинфекции это обычный бытовой отбеливатель. "Белизна", отбеливатель, должен обязательно содержать гипохлорит натрия, если там 5% то он разводится 15 мл на 3 литра воды. И этом можно протирать все", — порекомендовал доктор.

Дезинфекция посуды для готовки

Комаровский также обратился к работникам общепитов, которые занимаются готовкой еды, отметив, что на них сейчас возлагается огромная уверенность, о которой очень важно помнить.

"Особое внимание обращаю людей, которые работают в общепите. Ребята, на вас сейчас страшная ответственность. Тех кто кормит людей, особенно тех, кто кормит детей. Детские лагеря, детские учреждения, залейтесь белизной, мойте руки 150 раз. Не пейте напитки со льдом, если вы не уверены с какой воды он сделан", — сказал он.

Дезинфекция ран и ссадин

"Загрязненная вода очень опасна для поврежденной кожи. Если в в этой воде, куча народу в этой воде спасает, помогает, любая рана, куда попала вода, ее надо промыть и заклеить. Одежда, которая побывала в воде, нужно стирать при очень высокой температуре и сушить на солнце", — резюмировал Евгений Комаровский.

Ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС — это настоящая экологическая катастрофа, последствия которой будут усиливаться с каждым днем. Нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, оказывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.