Що буде з водою після підриву Каховської ГЕС

Собаки рятуються від затоплення. Фото: Soi Dog Foundation

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Підрив Каховської ГЕС — це справжня екологічна катастрофа, наслідки якої будуть посилюватись з кожним днем. Порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися в воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомив завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда.

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Науковець повідомив, що перш ніж у воді почнуть розмножуватися віруси та бактерії повинен пройти час. Але це, на жаль, неминуче, оскільки порушення накалізаційної системи спричиняє виток калових мас, що переносять зараження патогенами.

"Сьогодні сталося, завтра захворіли, такого не буває, потрібно, щоб пройшов час, тому ще йде руйнування. Питання номер один, як довго буде триматися ця вода, як вона буде уходити. Це ми з вами теоритичено кажемо про те, які хвороби можливі", — прокоментував доктор медичних наук.

Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

Хвороби, які передаються водним шляхом:

вірусний гепатит А (вірусне захворювання);

черевний тиф (бактераільне захворювання);

холера (бактераільне захворювання).

Олександр Дуда зазначив, що після поширення перерахованих хвороб, також може бути поширення лептоспірозу, носіями якого є щури.

"Так що питання номер один зараз буде це водний забір та забезпечення чистою водою. Також важливим буде налагодження колекторів каналізаційних, утилізація калових мас, тому що це буде можлива передача та розповсюдження інфекційних хвороб", — додав науковець.

Корова на затопленому дворі. Фото: скриншот з telegram

Окрім руйнації каналізаційної системи додаткове навантаження буде спричиняти розкладання померлих тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися від затоплення.

"Тварини, які на жаль, не врятувалися, також будуть утворювати розпад, всі речовини, які знаходилися в їхніх кишківниках, буде потрапляти в оточуюче середовище, це буде додатковим навантаженням, бо починає відбуватися контамінація", — додав завідувач кафедри інфекційних хвороб.

Свиня у затопленому сараї. Фото: скриншот з telegram

Контамінація — заражування культури мікроорганізмів або живої тканини чужорідним біологічним матеріалом (вірусами, бактеріями, грибами).

Очищення води

Науковець зазначає, що зараз буде дуже важливо контролювати склад води шляхом водозаборів.

"Необхідне проведення водозабору для виявлення всіх патогенів. Далі важливою складовою буде очищення води механічним шляхом, та кип'ятіння, для того, щоб уникнути максимального розповсюдження інфекцій, які передаються водним шляхом", — сказав доктор медичних наук.

Проте варто пам'ятати, що кип'ятіння хоч і вбиває на 100% всі віруси та мікроби, але залежить від того, скільки часу проводиться термічна обробка.

Нова Каховка. Фото: скриншот з telegram

"Можна кип'ятити одну хвилину, а можна хвилин 10-20. Зрозуміло, що чим довше кип'ятити, тим більше збудників помирає", — сказав Олександр Дуда.

Інфікування вірусами та бактеріями відбувається за рахунок вживання води. Тому варто слідкувати за своїм самопочуттям. Оскільки в домашніх умовах неможливо самостійно поставити собі діагноз, все же таки симптоми інфікування через воду мають схожі ознаки. Якщо ви помітили хоча б кілька з них, необхідно звернутися до лікаря.

Симптоми:

нудота;

блювота;

здуття живота;

біль в животі;

діарея;

підвищення температури;

лихоманка або запаморочення (при черевному тифі).

Раніше ми писали, що у МОЗ дали корисні поради для спасіння людини, яку витягли з води.