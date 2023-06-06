Что будет с водой после подрыва Каховской ГЭС

Собаки спасаются от затопления. Фото: Soi Dog Foundation

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Подрыв Каховской ГЭС — это настоящая экологическая катастрофа, последствия которой будут усиливаться с каждым днем. Нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, оказывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда.

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Ученый сообщил, что прежде чем в воде начнут размножаться вирус и бактерии должно пройти время. Но это, к сожалению, неизбежно, поскольку нарушение калилизационной системы вызывает утечку каловых масс, переносящих заражение патогенами.

"Сегодня произошло, завтра заболели, такого не бывает, нужно, чтобы прошло время, поэтому еще идет разрушение. Вопрос номер один, как долго будет держаться эта вода, как она будет уходить. Это мы с вами теоретически говорим о том, какие болезни возможны", — прокомментировал доктор медицинских наук.

Каховская ГЭС. Фото: УНИАН

Болезни, передающиеся водным путем:

вирусный гепатит А (вирусное заболевание);

брюшной тиф (бактериальное заболевание);

холера (бактериальное заболевание).

Александр Дуда отметил, что после распространения перечисленных болезней также может быть распространение лептоспироза, носителями которого являются крысы.

"Так что вопрос номер один сейчас будет это водный забор и обеспечение чистой водой. Также важно будет наладка канализационных коллекторов, утилизация каловых масс, потому что это будет возможна передача и распространение инфекционных болезней", — добавил ученый.

Корова на затопленном дворе. Фото: скриншот с telegram

Кроме разрушения канализационной системы, дополнительная нагрузка будет вызывать разложение умерших животных, которые, к сожалению, не смогли спастись от затопления.

"Животные, которые, к сожалению, не спаслись, также будут образовывать распад, все вещества, которые находились в их кишечнике, будут попадать в окружающую среду, это будет дополнительной нагрузкой, потому что начинает происходить контаминация", — добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней.

Свинья в затопленном сарае. Фото: скриншот с telegram

Контаминация – заражение культуры микроорганизмов или живой ткани чужеродным биологическим материалом (вирусами, бактериями, грибами).

Очистка воды

Ученый отмечает, что сейчас очень важно контролировать состав воды путем водозаборов.

"Необходимо проведение водозабора для выявления всех патогенов. Далее важной составляющей будет очистка воды механическим путем и кипячение для того, чтобы избежать максимального распространения инфекций, которые передаются водным путем", — сказал доктор медицинских наук.

Однако следует помнить, что кипячение хоть и убивает на 100% все вирусы и микробы, но зависит от того, сколько времени производится термическая обработка.

Новая Каховка. Фото: скриншот с telegram

"Можно кипятить одну минуту, а можно минут 10-20. Понятно, что чем дольше кипятить, тем больше возбудителей умирает", — сказал Александр Дуда.

Инфицирование вирусами и бактериями происходит за счет употребления воды. Поэтому следует следить за своим самочувствием. Поскольку в домашних условиях невозможно самостоятельно поставить себе диагноз, все же симптомы инфицирования через воду имеют схожие признаки. Если вы заметили хотя бы несколько из них, нужно обратиться к врачу.

Симптомы:

тошнота;

рвота;

вздутие живота;

боль в животе;

диарея;

повышение температуры;

лихорадка или головокружение (при брюшном тифе).

Ранее мы писали, что в МОЗ дали полезные советы для спасения человека, извлеченного из воды.