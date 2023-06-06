Як зробити штучне дихання людині з водою в легенях

Штучне дихання. Фото: Червоний хрест

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За словами Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, через підірвану Каховську ГЕС є ризик затоплення до 80 населених пунктів. У МОЗ зазначають, що "Велика вода" несе безліч загроз та закликають дослухатися до повідомлень з офіційних джерел органів влади.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники", — зазначили медики.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

Лікарі зазначають, що якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, потрібно викликати медичну допомогу.

"Перевірте, чи постраждалий дихає за принципом "чую, бачу, відчуваю".

(Прислухайтесь до дихання ("чую"), подивитися, чи рухається грудна клітка ("бачу"), відчути, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку ("відчуваю")", — повідомили лікарі.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

Якщо людина подає ознаки життя:

покладіть людину спиною на рівну, тверду поверхню;

максимально розігніть голову постраждалого, висуньте нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта);

очистість рот від видимих сторонніх об’єктів, наприклад, бруду, піску.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

5 "рятувальних вдихів", якщо людина не дихає

Затисніть людині ніс та видихніть повітря їй в рот до підйому грудної клітки (якщо маєте, скористайтеся бар’єрним пристроєм: маскою-плівкою/маскою-клапаном). Повторіть 5 разів.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

Якщо людина не почала дихати потрібно розпочати натискання на грудну клітку:

покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого;

випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

зробіть 30 натискань;

повторіть два штучні вдихи.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

Продовжуйте цикли "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медиків або поки постраждалий не почне дихати самостійно.

Якщо постраждала – дитина, проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

Якщо не маєте бар’єрного пристрою і не можете виконувати штучні вдихи "рот до рота", проводьте лише натискання на грудну клітку.

Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти.

Ілюстрація порятунку. Фото: МОЗ

Медики також додають, що постраждалого не можна залишати наодинці. За можливості потрібно накрити людину сухою та теплою ковдрою й дочекатися приїду медичної допомоги.

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