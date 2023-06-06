Как сделать искусственное дыхание человеку с водой в легких

В МОЗ дали полезные советы для спасения человека, которого вытащили из воды
По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, из-за взорванной Каховской ГЭС есть риск затопления до 80 населенных пунктов. В Минздраве отмечают, что "Большая вода" несет множество угроз и призывают прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку
"Прежде всего, важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте им. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели", — отметили медики.
Врачи отмечают, что если вытянутый из воды человек не реагирует на вас, нужно вызвать медицинскую помощь.
"Проверьте, дышит ли пострадавший по принципу "слышу, вижу, чувствую".
(Прислушайтесь к дыханию ("слышу"), посмотреть, движется ли грудная клетка ("вижу"), почувствовать, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку ("чувствую")", — сообщили врачи.
Если человек представляет признаки жизни:
- положите человека спиной на ровную, жесткую поверхность;
- максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);
- очистность рот от видимых посторонних объектов, например грязи, песка.
5 "спасательных вдохов", если человек не дышит
Зажмите человеку нос и выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки (если есть, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой/маской-клапаном). Повторите 5 раз.
Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить одновременно вдувая воздух в рот и нос.
Если человек не начал дышать, нужно начать нажатие на грудную клетку:
- положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки пострадавшего;
- выпрямите руки в локтях и нажмите на них тяжестью собственного тела;
- сделайте 30 нажатий;
- повторите два искусственных вдоха.
Продолжайте циклы "30 нажатий – 2 вдоха" до прибытия медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно.
Если пострадал – ребенок, проводите реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.
Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи "рот в рот", производите только нажатие на грудную клетку.
Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.
Медики также добавляют, что пострадавшего нельзя оставлять наедине. По возможности нужно накрыть человека сухим и теплым одеялом и дождаться приеда медицинской помощи.
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