Как сделать искусственное дыхание человеку с водой в легких

Искусственное дыхание. Фото: Красный крест

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, из-за взорванной Каховской ГЭС есть риск затопления до 80 населенных пунктов. В Минздраве отмечают, что "Большая вода" несет множество угроз и призывают прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

Правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку

"Прежде всего, важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте им. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели", — отметили медики.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

Врачи отмечают, что если вытянутый из воды человек не реагирует на вас, нужно вызвать медицинскую помощь.

"Проверьте, дышит ли пострадавший по принципу "слышу, вижу, чувствую".

(Прислушайтесь к дыханию ("слышу"), посмотреть, движется ли грудная клетка ("вижу"), почувствовать, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку ("чувствую")", — сообщили врачи.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

Если человек представляет признаки жизни:

положите человека спиной на ровную, жесткую поверхность;

максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);

очистность рот от видимых посторонних объектов, например грязи, песка.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

5 "спасательных вдохов", если человек не дышит

Зажмите человеку нос и выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки (если есть, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой/маской-клапаном). Повторите 5 раз.

Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

Если человек не начал дышать, нужно начать нажатие на грудную клетку:

положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки пострадавшего;

выпрямите руки в локтях и нажмите на них тяжестью собственного тела;

сделайте 30 нажатий;

повторите два искусственных вдоха.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

Продолжайте циклы "30 нажатий – 2 вдоха" до прибытия медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно.

Если пострадал – ребенок, проводите реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.

Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи "рот в рот", производите только нажатие на грудную клетку.

Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.

Иллюстрация спасения. Фото: МОЗ

Медики также добавляют, что пострадавшего нельзя оставлять наедине. По возможности нужно накрыть человека сухим и теплым одеялом и дождаться приеда медицинской помощи.

Раньше мы писали, как успокоиться за пять минут: техника от психолога.