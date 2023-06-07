Як забруднену воду перетворити на питну

Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на територіях, які були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Повідомляється, що фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже проводять забір води з водойм та криниць.

Правила, які допоможуть знизити ризик виникнення інфекційних захворювань через брудну воду:

пити тільки бутильовану або привізну воду;

воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел (річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води, як і водопровід, призначений для технічних цілей);

потрібно кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте варто пам’ятати, що кип’ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення;

потрібно відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);

потрібно робити термічну обробку всіх продуктів (варіння, смаження, запікання);

потрібно ретельно мити руки з милом;

не одягати в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Ілюстрація очищення води. Фото: МОЗ

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", — додали в МОЗ.

Медики також додають, що наразі в областях вже формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

При симптомах, які нагадують отруєння, такі як: біль в животі, блювання, підвищена температура чи інші симптоми, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.

Раніше ми писали, які інфекції будуть у воді, науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС.