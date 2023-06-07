Як забруднену воду перетворити на питну

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних речовин, — МОЗ
У МОЗ повідомили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на територіях, які були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Повідомляється, що фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже проводять забір води з водойм та криниць.
Правила, які допоможуть знизити ризик виникнення інфекційних захворювань через брудну воду:
- пити тільки бутильовану або привізну воду;
- воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел (річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води, як і водопровід, призначений для технічних цілей);
- потрібно кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте варто пам’ятати, що кип’ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення;
- потрібно відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);
- потрібно робити термічну обробку всіх продуктів (варіння, смаження, запікання);
- потрібно ретельно мити руки з милом;
- не одягати в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", — додали в МОЗ.
Медики також додають, що наразі в областях вже формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
При симптомах, які нагадують отруєння, такі як: біль в животі, блювання, підвищена температура чи інші симптоми, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.
Раніше ми писали, які інфекції будуть у воді, науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС.