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На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних речовин, — МОЗ

7 червня 2023 11:53
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як забруднену воду перетворити на питну
Каховська ГЕС. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на територіях, які були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Повідомляється, що фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже проводять забір води з водойм та криниць.

Правила, які допоможуть знизити ризик виникнення інфекційних захворювань через брудну воду:

  • пити тільки бутильовану або привізну воду;
  • воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел (річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води, як і водопровід, призначений для технічних цілей);
  • потрібно кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте варто пам’ятати, що кип’ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення;
  • потрібно відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації); 
  • потрібно робити термічну обробку всіх продуктів (варіння, смаження, запікання); 
  • потрібно ретельно мити руки з милом;
  • не одягати в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції. 
вода
Ілюстрація очищення води. Фото: МОЗ

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", — додали в МОЗ.

Медики також додають, що наразі в областях вже формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. 

При симптомах, які нагадують отруєння, такі як: біль в животі, блювання, підвищена температура чи інші симптоми, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.   

Раніше ми писали, які інфекції будуть у воді, науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС.

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