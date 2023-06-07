Как загрязненную воду превратить в питьевую

Каховская ГЭС. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территориях, которые были затоплены в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Сообщается, что специалисты Центра контроля и профилактики болезней уже проводят забор воды из водоемов и колодцев.

Правила, которые помогут снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за грязной воды:

пить только бутилированную или привозную воду;

воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников (река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды, как и водопровод, предназначенный для технических целей);

нужно кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не избавляет воду от химического загрязнения;

нужно отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации);

нужно производить термическую обработку всех продуктов (варка, жарка, запекание);

нужно тщательно мыть руки с мылом;

не одевать в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

Иллюстрация очистки воды. Фото: МОЗ

"В последующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", — добавили в МОЗ.

Медики также добавляют, что в настоящее время в областях уже формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

При симптомах, напоминающих отравление, такие как боль в животе, рвота, повышенная температура или другие симптомы, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее мы писали, какие инфекции будут в воде, ученый прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.