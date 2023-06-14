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В МОЗ проверили, не проникла ли в Украину холера

14 июня 2023 13:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Есть ли случаи холеры в Украине
Загрязненная вода. Фото: УНИАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

После подрыва Каховской ГЭС возросла вероятность распространения холеры и других опасных инфекционных заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 14 июня в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, негативные", — сообщили в МОЗ.

Херсонская область
Затопленные территории. Фото: УНИАН

Сообщается, что в пострадавших регионах в результате подрыва Каховской ГЭС сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья.

Мониторинг воды осуществляется в трех областях:

  • в Одесской области;
  • в Николаевской области;
  • в Херсонской области.

Также отмечается, что медицинская система Украины готовится к любым сценариям.

Хабы в случае вспышек инфекционных болезней

"Уже определены три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровщине, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие необходимых лекарств",  добавили в ЦОЗ.

таблетка для воды
Таблетки для обеззараживания воды. Фото: УНИАН

При этом жителей всех пострадавших территорий призывают не подвергать себя опасности, поскольку сейчас в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей.

побережье Одессы
Мусор на побережье Одессы. Фото: УНИАН

"Купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов", — резюмировали специалисты.

Ранее мы писали, что эпидемиологи рассказала о вероятности заражения холерой во всех регионах Украины.

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