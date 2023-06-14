Есть ли случаи холеры в Украине

В МОЗ проверили, не проникла ли в Украину холера
После подрыва Каховской ГЭС возросла вероятность распространения холеры и других опасных инфекционных заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 14 июня в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
"Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, негативные", — сообщили в МОЗ.
Сообщается, что в пострадавших регионах в результате подрыва Каховской ГЭС сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья.
Мониторинг воды осуществляется в трех областях:
- в Одесской области;
- в Николаевской области;
- в Херсонской области.
Также отмечается, что медицинская система Украины готовится к любым сценариям.
Хабы в случае вспышек инфекционных болезней
"Уже определены три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровщине, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие необходимых лекарств", — добавили в ЦОЗ.
При этом жителей всех пострадавших территорий призывают не подвергать себя опасности, поскольку сейчас в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей.
"Купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов", — резюмировали специалисты.
Ранее мы писали, что эпидемиологи рассказала о вероятности заражения холерой во всех регионах Украины.