Чи можна заразитися холерою в усіх регіонах України

Евакуація людей. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Через епідеміологічну катастрофу, яка сталася внаслідок теракту на Каховській ГЕС водою поширюється безліч хвороб та вірусів. Проте українці в усіх регіонах занепокоєні ймовірністю виникнення епідемії холери та інфікування іншими вірусами.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка епідеміологиня Людмила Мухарська.

Читайте також:

Ймовірність поширення холери в областях України

"Потрібно розуміти ситуацію, що в Херсонській області у зв'язку з цією бідою значно зросли ризики передачі збудників захворювання пов'язаних з водою. В Києві ті інших регіонах таких ризиків немає. Але ми маємо літню пору року, коли активізуються також різні кишкові інфекції, збудники, незалежно від того, що відбувається в Херсонські області. Тому не можна сказати, що ризиків в Києві та інших областях немає, вони є, але вони пов'язані з літньою порою року з тією ситуацією, з якою люди стикаються в цій порі кожного року", — прокоментувала лікарка.

Жінка біля затопленого будинку. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Тож саме про епідемію холери чи інших захворювань поки не можна казати. Ці збудники завжди циркулюють в Україні в літню пору року.

Затоплення Херсона. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Ймовірність поширення холери в Одеській області

"В Одеській області також є багато ризиків, але вони притаманні для цієї області, вони є для них відомі. Тобто ризики існують, але вони не зовсім пов'язані з ситуацією, яка сталася в Херсонській області. Але правил, які допоможуть запобігти зараженню, звичайно потрібно дотримуватися", — зауважила епідеміологиня.

Раніше ми писали, що в МОЗ прокоментували повідомлення, які поширюються в соцмережах стосовно епідемії холери. Проте важливо слідкувати за інформацією з офіційних джерел та не піддаватися паніці.